Luna Rossa-Ineos Britannia: orario e come vederla in tv e streaming

BARCELLONA - Non si fermano Luna Rossa e Ineos Britannia che, dopo le regate di ieri, tornano subito in acqua per proseguire la finale della Louis Vuitton Cup, da cui uscirà la sfidante del 'defender' New Zealand in America's Cup. Regna l'equilibrio tra le due imbarcazioni, con il punteggio fissato sul 4-4. Vince il primo che arriva a 7 vittorie, oggi altre due sfide con gara-9 e gara-10: ecco tutte le informazioni.