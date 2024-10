Finale America's Cup New Zealand-Britannia: orario e dove vederla in tv e streaming

BARCELLONA (Spagna) - Vele spiegate davanti al Porto Olimpico di Barcellona dove da domani andrà in scena la finale dell’ America’s Cup tra gli equipaggi di New Zealand - detentore del titolo - e Britannia Ineos che ha battuto Luna Rossa nella finale della Louis Vuitton Cup.

America’s Cup, dove vederla in tv

Le regate della finale della Coppa America verranno trasmesse in diretta su Italia 1 e Sky Sport America's Cup. La sfida potrà essere seguita in diretta streaming su Mediaset infinity, sul canale YouTube dell’America's Cup, su Sky Go e NOW.

America’s Cup, l’orario delle regate

La prima giornata della finale dell’America’s Cup prenderà il via sabato 12 ottobre 2024 alle 14.10 con la prima regata. La seconda regata è in programma alle 15.15.

America’s Cup, il calendario

La finale dell’America’s Cup si giocherà al meglio delle 13 regate: vincerà il trofeo l’equipaggio che arriverà per primo a sette punti. Si parte sabato 12 ottobre 2024 con le prime due regate. Domenica 13 ottobre sono in programma la terza e la quarta regata. Le giornate di lunedì 14 e martedì 15 ottobre saranno dedicate agli eventuali recuperi. Mercoledì 16 ottobre sono previste la 5ª e la 6ª regata. Il giorno successivo è dedicato a eventuali recuperi. Venerdì è prevista Gara-7 e l’eventuale regata numero otto. Sabato 19 ottobre sono previste altre due eventuali regate. Domenica 20 ottobre sono state calendarizzate le eventuali regate 11 e 12, mentre Lunedì 21 ottobre potrebbe andare in scena l’eventuale 13ª e ultima regata.