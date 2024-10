Luna Rossa, regate rinviate in America's Cup femminile: orario e dove vederle

Giornata intensa a Barcellona per la Women’s America’s Cup 2024, prima storica edizione della Coppa America femminile di vela. I rinvii di questa settimana hanno portato gli organizzatori a raggruppare in un unico giorno le ultime regate della fase a gironi e le semifinali. Questa mattina però, l'assenza di vento ha portato ad un nuovo rinvio. Le tre prove conclusive del gruppo A (con Luna Rossa impegnata) sono state spostate al pomeriggio, quando si dovrebbero disputare anche le quattro regate di flotta valevoli per le Semifinal Series.