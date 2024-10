New Zealand-Ineos Britannia diretta: segui la finale di America's Cup LIVE

BARCELLONA (Spagna) - Chiusa la lunga battaglia tra gli sfidanti, inizia l'America's Cup vera e propria. Da oggi a Barcellona il via ai primi due match-race della finale della 37ª edizione del trofeo velico più antico, che si assegnerà al meglio di 13 regate. Ineos Britannia affronta i defender di Emirates Team New Zealand. In campo i più forti velisti del mondo. Oggi prima e seconda regata, a partire dalle 14:10: segui la diretta.