America's Cup diretta: New Zealand-Ineos Britannia, vincono i kiwi LIVE

BARCELLONA - Niente da fare, New Zealand vince ancora e si porta sul 4-0 in questa finale di America's Cup. Ineos Britannia, nel recupero di race 4, ci prova nelle battute iniziali. Ma la barca kiwi è troppo veloce, troppo perfetta. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

17:03

Re New Zealand, cosa ha vinto fin qui

La barca kiwi sembra ogni volta la più forte. Ad oggi ha in bacheca 4 Louis Vuitton Cup e 4 America’s Cup conquistate tra il 1995 e il 2021. É il team più titolato della competizione. E la prima partecipazione è datata “solo” nel 1988 (con il nome di New Zealand Challenge)

16:24

Team New Zealand, cosa manca per vincere

Con il 4-0 la situazione per il defender dell’America’s Cup è molto favorevole. Tre vittorie al trionfo dinale, due potrebbero già arrivare mercoledì.

15:55

America’s Cup, come funziona

Anche in America’s Cup, come per la Louis Vuitton Cup, la finale si disputa al meglio delle 13 regate. Vince chi arriva prima a sette vittorie.

15:32

New Zealand-Ineos Britannia, quando si torna in acqua

Si tornerà in acqua mercoledì 16 ottobre per la quinta e la sesta regata. Gli inglesi sono costretti a vincere per riaprire una sfida fin qui a senso unico.

15:02

Il team di New Zealand che ha vinto oggi

Questo l’equipaggio di Team New Zealand che ha vinto oggi: Nathan Outteridge e Peter Burling timonieri, Blair Tuke ed Andy Maloney trimmer. Come cyclors agiranno Cam Webster, Dougal Allan, Louis Crosby ed Hamish Blond. Sono stati praticamente perfetti.

14:51

La situazione tra New Zealand e Ineos Britannia

Dopo 4 regate ci troviamo sul 4-0 per New Zealand. Ineos Britannia, con la sconfitta di oggi, si trova praticamente con le spalle al muro. Difficilissima una rimonta.

14:38

New Zealand vince: 4-0 su Ineos Britannia

Regata perfetta, New Zealand vince con 23'' di vantaggio. E si porta sul 4-0 su Ineos Britannia.

14:37

New Zealand è imperdibile

Campo finale di regata e 330 metri di vantaggio per i kiwi. Impressionante la perfezione di New Zealand.

14:30

New Zealand scappa via

Sono 15 i secondi che paga Britannia su New Zealand. Circa 200 metri di ritardo della barca inglese, che solo nei primi due campi di regata ha tenuto testa ai kiwi.

14:25

New Zealand accelera, ritardo pesante di Ineos Britannia

Marcatura stretta di New Zealand che inizia a fare sul serio: alla boa vantaggio di 160 metri su Ineos Britannia. Siamo al campo 4 di 6 di regata.

14:20

Britannia non molla, ora avanti New Zealand

Nuovo incrocio prima della boa di poppa. Virano sempre pari e ricomincia un'altra bolina. Massimo equilibrio tra New Zealand e Ineos Britannia. I kiwi sono avanti di una trentina di metri.

14:16

Sfida testa a testa: Britannia avanti

Incroci, virate e tanta velocità: primo lato di bolina con barche sempre in linea. Alla boa girano esattamente insieme. New Zealand è una barca velocissima. Gli inglesi però non mollano e sono avanti di pochissimo.

14:11

New Zealand-Ineos Britannia: partiti!

Partenza perfetta di New Zealand che già in fase di partenza ha mostrato una velocità incredibile: quasi 42 nodi. Ineos Britannia in scia e sulle stesse mura. Partenza pari.

14:08

Test del vento superato

Ci siamo, tra poco si parte. Ok il vento, che arriva da est con una velocità di circa 10 nodi.

13:53

Lo sfogo di Ben Ainslie in diretta

Non è passata inosservata la frase del timoniere inglese, Sir Ben Ainslie, in diretta tv al termine della race 3 persa contro New Zealand: “Fottuto idiota!”, ha esclamato. In conferenza stampa ha spiegato: “Mi è stato rivolto un commento stupido. I microfoni spenti? No, sapevo che potevate sentirmi… Ciò che è ho sentito è stato un commento stupido da parte del commentatore kiwi”, ha evidenziato lo skipper di Britannia. "Penso che sia una situazione che possa fare del bene per la nostra squadra, è diventata una buona motivazione".

13:43

Le previsioni meteo per oggi

A partire dalle 14:10 via al terzo giorno di regata. Tempo nuvoloso, velocità del vento tra i 7 e gli 11 nodi. Condizioni che potrebbero favorire ancora una volta il Team New Zealand.

13:30

New Zealand favorita dal vento debole

Dopo 3 regate una cosa è certa: la barca neozelandese va forte con vento debole. Vento che non riesce a sfruttare Britannia. Domenica si è navigato al limite del consentito per far partire la sfida: 6,5 nodi.

13:06

New Zealand-Ineos 3-0: dominio kiwi

La barca inglese fin qui è stata sempre in scia del defender dell’America’s Cup. In race 3 Britannia ha provato una partenza aggressiva, ma poi ecco la penalità. Così non sono più riusciti a tenere testa a New Zealand che ha vinto con 52’’ di vantaggio.

13:00

New Zealand-Ineos Britannia, oggi race 4

Alle 14 tutti in acqua per la race 4. Quella di oggi è il recupero della seconda regata di domenica poi rimandata per assenza di vento. La barca kiwi fin qui praticamente perfetta: ha chiuso race 3 con ben 52 secondi di vantaggio. Ineos proverà a riaprire la sfida.

Barcellona