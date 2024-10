America's Cup diretta finale: New Zealand-Ineos Britannia, segui le regate LIVE

BARCELLONA (SPAGNA) - Quinta giornata di gare nella finalissima dell' America's Cup . Dopo quattro vittorie di fila, New Zealand si arrende a Ineos Britannia per due volte , con la serie che ora si trova sul 4-2 . Gli inglesi sono di nuovo in corsa in questa finale. Segui la diretta della finale.

15:50

Ineos ritorna in corsa, New Zealand battuta due volte

Da un pesante 4-0, con il rischio di vedere una finale a senso unico, al 4-2 con due pesanti vittorie sui neozelandesi: Ben Ainslie e compagni spaventano sul serio New Zealand e tornano in corsa.

15:43

+++ Ineos vince anche gara-6! +++

Ineos raddoppia e vince ancora. Giornata fantastica per i britannici, che portano la serie sul 4-2. Giornata storta invece per New Zealand, che dopo aver buttato la prima regata viene battuta anche nella successiva con un buon distacco.

15:35

Ineos scappa via, New Zealand si allontana

I britannici continuano a guadagnare terreno arrivati ormai quasi a fine gara. New Zealand lotta e ci prova ma rimane poco tempo per rimontare.

15:28

Ineos guadagna vantaggio, New Zealand in difficoltà

Meglio Ineos in questa fase, che porta a 250 metri il suo vantaggio su New Zealand, che oggi appare in difficoltà rispetto alle scorse giornate.

15:20

Ineos rimane davanti, New Zealand lotta

I britannici rimangono davanti con 150 metri di vantaggio sui neozelandesi, che stavolta lottano e rimangono vicino.

15:15

Si parte: Ineos davanti a New Zealand

Stavolta parte bene New Zealand, ma si trova ancora dietro (seppur di pochi metri) ad Ineos.

15:10

New Zealand-Ineos pronte per la partenza

Le imbarcazioni iniziano a prendere la velocità: tra poco la partenza di gara-6.

14:55

America's Cup, si riparte tra poco

La seconda regata della giornata, valida per gara-6, inizierà tra poco: è in programma alle 15:15.

14:37

+++ Ineos vince gara-5, serie sul 4-1 +++

Gara che era già decisa alla partenza: Ineos Britannia vince la quinta regata con largo distacco, New Zealand sbaglia e butta via la regata, con il punteggio ora sul 4-1.

14:27

New Zealand ci prova, Ineos ha tanto vantaggio

In questo momento New Zealand sta spingendo forte, recuperando anche un po' di distacco. Ineos però resta 1.2km avanti: serve un miracolo per recuperare.

14:16

Ineos vola verso la vittoria, quinta regata già decisa

Gara ormai praticamente decisa, con Ineos davanti a 1.7km di distacco da New Zealand, che ora risale sul foil ma è ormai, forse, troppo tardi.

14:12

New Zealand cade dal foil! Ineos parte bene

Incredibile partenza per la quinta regata: New Zealand cade subito dal foil! Scappa via Ineos che invece parte bene e prende subito un larghissimo vantaggio.

14:06

America's Cup, improvviso calo del vento

Partenza incerta, con il vento che è calato ad 8 nodi improvvisamente: attesa per scoprire cosa deciderà il comitato.

13:55

America's Cup, New Zealand vicina al match point

Con almeno una vittoria nelle regate di oggi, New Zealand andrebbe vicina al match point, potendo già chiudere la finale nella prossima giornata.

13:45

America's Cup, ieri il giorno di riposo

Dopo due match race, ieri c'è stato il giorno di riposo per New Zealand e Ineos Britannia. Ma c'è stato comunque tanto lavoro da fare, con gli analisti delle prestazioni e gli ingegneri dei dati a raccogliere informazioni, gli allenatori immersi nelle tattiche e a studiare le nuove condizioni più fresche previste nei prossimi giorni della settimana.

13:30

New Zealand-Ineos: come seguire la finale in tv e streaming

Oggi, mercoledì 16 ottobre, sono in programma a Barcellona (dalle ore 14) le regate 5 e 6 della finale di America's Cup di vela tra i difender dell'Emirates Team New Zealand e gli sfidanti di Ineos Britannia. Le regate verranno trasmesse in diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America's Cup. La sfida potrà essere seguita in diretta streaming su Mediaset infinity, sul canale YouTube dell'America's Cup, su Sky Go e NOW.

13:10

New Zealand domina su Ineos: punteggio sul 4-0

La finale per ora ha visto quattro vittorie su quattro di New Zealand, che sta nettamente dominando sulla rivale Ineos Britannia.

13:00

Tutto sulla finale di America's Cup

Tutto pronto per la quinta regata della finale tra New Zealand e Ineos Britannia. Scopri utte le informazioni sulla sfida.LEGGI TUTTO

Barcellona - Spagna