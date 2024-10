New Zealand-Britannia, la finale di America's Cup: orario e dove vederla in tv e streaming

America’s Cup, dove vederla in tv

Le regate della finale della Coppa America verranno trasmesse in diretta su Italia 1 e Sky Sport America's Cup. La sfida potrà essere seguita in diretta streaming su Mediaset infinity, sul canale YouTube dell’America's Cup, su Sky Go e NOW.

America’s Cup, l’orario delle regate

La sesta e la settima regata della finale dell’America’s Cup andranno in scena oggi. Gara sette andrà in scena alle 14.10 e l'ottava dalle 15.15 in poi.