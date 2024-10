America’s Cup, diretta finale New Zealand-Britannia Ineos: segui il LIVE

15:17

+++ New Zealand vince l'America's Cup! +++

New Zealand vince ancora l'America's Cup! Nulla da fare per Ineos Britannia, costretta ad inchinarsi alla superiorità dei neozelandesi: la serie si chiude sul 7-2.

15:14

New Zealand vola verso il trionfo

Sono 300 i metri di vantaggio sull'ultimo lato da percorrere per New Zealand, che vola verso il trionfo dell'America's Cup.

15:09

New Zealand riprende vantaggio

Dopo alcuni momenti di tensione e spettacolo, New Zealand riguadagna un largo vantaggio a 200 metri dagli inglesi.

15:04

Rimonta Ineos, match riaperto

Si risveglia Ineos, New Zealand non spinge e gli inglesi si avvicinano a soli 50 metri di distacco. Gara completamente riaperta.

14:56

New Zealand scappa via, Ineos insegue

Dopo i primi due lati i defender guadagnano 300 metri di vantaggio sugli inglesi.

14:51

New Zealand-Ineos, si parte!

Grande partenza per quello che potrebbe essere il match point di questa finale: le due imbarcazioni escono vicinissime e lottano sin dai primi metri.

14:47

America's Cup, è tutto pronto!

Il comitato da il suo ok per far partire le imbarcazioni: si comincia tra tre minuti.

14:33

America's Cup, partenza posticipata alle 14:50

Arriva la comunicazione ufficiale da parte degli organizzatori: la partenza della nona regata è stata posticipata alle 14:50.

14:30

America's Cup, l'attesa sul campo di regata

Le due imbarcazioni sono in acqua, ma i due equipaggi non sono ancora schierati sulle barche: l'intensità del vento è sotto il limite dei 6.5 nodi, al momento la partenza è rimandata

14:10

America's Cup, vento oscillante sul campo di regata

La partenza della nona regata prevista per le 14.10 è stata posticipata: l'intensità del vento è bassa, gli equipaggi sono in attesa delle indicazioni degli organizzatori.

14:05

America's Cup, ritardo nel programma

Le condizioni meteo al momento non garantiscono di regatare: l'intensità del vento è bassa, gli organizzatori valutano di posticipare la partenza della regata con la speranza che il vigore del vento possa aumentare

14:00

America's Cup, New Zealand verso il quinto trironfo

L’eventuale vittoria di New Zealand oggi garantirebbe all’Auckland Yacht Club il quinto trionfo neozelandese della storia della Coppa America: l’equipaggio di Auckland ha già vinto le edizioni del 1995, 2000, 2017 e 2021.

13:45

America's Cup, New Zealand straripante

Nel corso delle sei regate vinte contro Britannia Ineos, l’equipaggio di New Zealand ha sempre inflitto un distacco considerevole all’imbarcazione avversaria: i Kiwi sono sempre arrivati al traguardo con almeno un km di vantaggio sui rivali.

13:30

America's Cup, le condizioni meteo

Le condizioni meteo di Barcellona potrebbero mettere a rischio la nona regata della finale della Coppa America: il cielo sulla città catalana è sereno, la temperatura è di 20º e l’intensità del vento registrata dagli anemometri al momento è di 6 nodi. Se il vigore del vento non aumenterà a breve, la regata rischia di non partire.

13:15

America's Cup, dove vedere la sfida

La finale dell'America's Cup 2024 verrà trasmessa in diretta su Sky Sport 1, Sky Sport America's Cup e su Italia 1 e in streaming su Sky Go, NOW e Mediaset Infinity.

13:00

America's Cup, match point per New Zealand

La 37ª Coppa America potrebbe essere assegnata già nel primo pomeriggio di oggi: New Zealand è avanti per sei a due su Britannia Ineos ed è a un passo dalla conquista della Vecchia Brocca. I Defenders neozelandesi potrebbero ottenere il terzo trionfo consecutivo.

Barcellona