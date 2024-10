America’s Cup, Ineos Britannia contro New Zealand: "Volevano coinvolgerci..."

"Avranno paura di noi la prossima volta". Ineos Britannia è pronta a lanciare il guanto di sfida a New Zealand in vista della prossima America's Cup. Il sodalizio britannico, che è stato sconfitto 7-2 dal Defender in finale, guarda al prossimo impegno. "Mentre stavamo tornando alla base dicevo che sarei voluto tornare in barca il giorno dopo. Ho anche delle idee su come rendere lo scafo più veloce - ha detto Dylan Fletcher, timoniere di Britannia al fianco di Sir Ben Ainslie -. Sembrava che avessimo bisogno di più tempo. Guarda la nostra progressione. Abbiamo avuto un miglioramento molto più rapido rispetto ai Kiwi“.