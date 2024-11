Luna Rossa in Coppa America, c'è una prima data della prossima edizione: tutte le decisioni

ROMA - Dopo le emozioni regalate nell'ultima Louis Vuitton Cup e la finale di America's Cup sfumata sul più bello, i tifosi di Luna Rossa già aspettano con ansia la prossima edizione della manifestazione (che quest'anno è andata in scena a Barcellona), mentre arrivano le prime decisioni in merito alla data e alle regole.

Luna Rossa aspetta, la nota sul sito ufficiale dell'America's Cup

Come si legge sul sito ufficiale dell'America's Cup infatti, "il Royal New Zealand Yacht Squadron (RNZYS) e l'Emirates Team New Zealand sono lieti di confermare che il RNZYS ha accettato un avviso di sfida per la 38ª America's Cup (AC38) dal Royal Yacht Squadron Limited, rappresentato da INEOS Britannia, che fungerà da Challenger of Record per AC38. Le parti stanno già lavorando insieme per spianare la strada alla 38ª America's Cup, basandosi sul successo della Louis Vuitton 37a America's Cup nel 2024".

Ineos sfidante di New Zealand: le prime decisioni

Siglato l'accordo, sempre stando a quanto riportato sul sito ufficiale della manifestazione, è stato concordato che l'AC38 sarà un evento multi-Challenger e, dopo aver presentato la prima sfida, il Royal Yacht Squadron Limited è stato nominato Challenger of Record. In particolare, è stato concordato quanto segue:

(a) La classe di yacht sarà l'AC75 e i team saranno limitati a costruirne uno nuovo;

(b) L'attuale regola sulla nazionalità dell'equipaggio nel protocollo dell'ultima edizione sarà mantenuta con le disposizioni sulle nazioni emergenti che saranno riviste;

(c) È previsto che l'AC38 Match si svolga entro tre anni dal completamento dell'AC37 Match (dunque teoricamente entro il 19 ottobre 2027), fatte salve eventuali modifiche necessarie per l'emisfero in cui verrà disputato, con la sede che verrà annunciata dal Defender entro otto mesi dall'ultima regata dell'AC37 Match (teoricamente entro il 19 giugno 2025) e un protocollo che verrà pubblicato il prima possibile entro tale periodo.

(d) Le seguenti restrizioni si applicheranno alla navigazione e alle prove degli yacht AC75 e AC40:

- Nessuna navigazione per gli yacht AC75 per un periodo di 12 mesi dalla data della regata finale dell'AC37 Match, eccetto in caso di partecipazione a regate preliminari che possono essere organizzate con una deroga per la navigazione anticipata degli AC75 da parte di nuovi team;

- Nessuno sviluppo per LEQ Yachts ma nessuna restrizione alla navigazione degli yacht AC40 "in classe"

Sarà introdotto un limite al numero totale di giorni di navigazione sugli yacht AC75.



Il Defender e il COR hanno concordato di esaminare e, ove opportuno, attuare altre misure significative per ridurre i costi della campagna, tra cui un tetto al budget e un tetto alle emissioni di carbonio per i team, e di lavorare a una strategia per commercializzare ulteriormente l'America's Cup.