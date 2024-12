Tragedia in Australia, morti due velisti. Ma la gara non si ferma

Due velisti sono morti in due distinti incidenti durante la famosa regata Sydney-Hobart, tra le più pericolose al mondo (nel 1998 persero la vita sei marinai e affondarono cinque navi), che si è svolta in Australia sotto venti forti, hanno annunciato gli organizzatori. I due membri dell'equipaggio, imbarcati sulle navi Flying Fish Arctos e Bowline, sono rimasti feriti mortalmente in un incidente di bordo mentre si trovavano al largo delle coste del Nuovo Galles del Sud dopo aver lasciato Sydney. “Poiché di questi incidenti si sta occupando la polizia acquatica e tutti i familiari devono ancora essere contattati, non possiamo fornire ulteriori dettagli in questa fase” ha dichiarato il comitato di regata in un breve comunicato. In entrambi gli incidenti, i venti stavano spingendo i concorrenti a velocità comprese tra 25 e 30 nodi (46 e 55 km/h).