Vela: il francese Dalin vince la decima edizione della Vandée Globe

Lo skipper quarantenne, cresciuto a Le Havre, nel nord della Francia, ha raggiunto l'apice della sua carriera dopo essersi classificato secondo nel 2020-2021.

La vittoria

Charlie Dalin, vincitore di questa decima edizione della Vendée Globe ha tagliato il traguardo alle prime luci dell'alba di questa mattina, dopo 64 giorni, 19 ore, 22 minuti e 49 secondi dalla partenza, e ha stabilito un nuovo record, battendo quello di Armel Le Cléac'h, 74 giorni e 3 ore nel 2016.

Ha percorso 27.667 miglia effettive, alla media di 17.79 nodi.

Avrebbe fatto di meglio se l’avvicinamento al traguardo non fosse stato rallentato da condizioni di poco vento che hanno fatto scendere la media di Macif Santè Prevoyance a meno di 10 nodi. Nel giro del mondo in solitario non bisogna mai perdere la calma e Dalin ha espresso il meglio quando dopo 40 giorni di regata, il connazionale Yoann Richomme aveva recuperato quasi 400 miglia, approfittando di un problema alla randa su Macif e di qualche errore strategico del leader.

Ora, a causa della marea, Charlie dovrà aspettare il primo pomeriggio per risalire il canale, condividere con il pubblico questo momento epico, tornare sulla terraferma a Les Sables d'Olonne e festeggiare la vittoria.

È stato raggiunto dalla moglie e dal figlio una volta tagliato il traguardo.

Sopraffatto dall'emozione e dalla stanchezza, Dalin ha alzato le braccia al cielo per diversi minuti prima di accasciarsi per qualche secondo sul ponte della sua barca a vela.

Le dichiarazioni di Dalin

Dalin, dopo la gara ha dichiarato: "Oggi sono sicuramente l'uomo più felice del mondo. Vincere il Vendée Globe, mio secondo Vendée Globe, l'ultima volta ho ottenuto solo gli onori di linea ma non la vittoria. Questa volta l'ho fatto. Con il team ho lavorato per quattro anni a questa edizione, costruendo questa nuova barca, preparandola e migliorandola e ora è fatta. Quando ho tagliato il traguardo ho provato cose che non avevo mai provato prima, sicuramente il miglior traguardo della mia carriera. Di gran lunga.C'è stata tanta emozione, sono davvero felice di essere tornato a Les Sables d'Olonne dopo 66