Vela: prestazioni in crescita per il Red Bull Italy SailGP

Sebbene i risultati non siano stati quelli sperati, il team italiano ha tratto insegnamenti preziosi.



Il team

Essendo la prima e storica squadra italiana a partecipare al campionato velistico più prestigioso al mondo, il team si è trovato a competere contro avversari esperti e agguerriti.

Il timoniere Ruggero Tita, ha dichiarato: "Sydney ha offerto un contesto di gara complesso: abbiamo affrontato un contesto altamente competitivo e nonostante i risultati non siano stati a nostro favore, ogni regata ci ha dato spunti importanti per crescere e imparare”, sottolineando l’alto livello di competitività affrontato durante le regate.

Prosegue: "Siamo determinati a lavorare sodo da qui a Los Angeles per continuare la nostra scalata in classifica”, mettendo in risalto l’impegno del team nel migliorare le proprie prestazioni.

Ora il team si prepara ad affrontare la prossima tappa del campionato, prevista a Los Angeles il 15 e 16 marzo, ed è pronto a mettere in pratica gli insegnamenti appresi durante le regate di Sydney per continuare il suo percorso di crescita nel SailGP.

Red Bull Italy SailGP Team, ha così portato a termine un impegnativo weekend al Kpmg Australia Sail Grand Prix.

Il team italiano ha scalato due posizioni in classifica generale segnale che la barca va nella direzione giusta.