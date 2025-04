Vela, ad Agropoli arriva il Circuito Italia Cup della classe ILCA

Tanti ragazzi al via

A partecipare alle regate ci saranno ragazzi dai 14 ai 23 anni con oltre trecento imbarcazioni che coloreranno di bianco il mare antistante il porto agropolese, per un evento importante non solo a livello sportivo ma anche in chiave turistica, che metterà in vetrina la città guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi. Poi, dal 26 al 29 aprile, Agropoli ospiterà anche le regate per la selezione nazionale della classe olimpica Optimist: al via i 140 migliori timonieri della categoria.