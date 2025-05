Team Italia SailGp, i nuovi investitori. E ci sono due nomi top

Il Red Bull Italy SailGP Team è stato ufficialmente acquistato da un consorzio di investitori e leader del settore sportivo, tra cui la star di Hollywood Anne Hathaway e l'attrice italiana Miriam Leone . Il consorzio è guidato dal socio fondatore di Muse Capital, Assia Grazioli Venier, e dall'imprenditore del lusso Gian Luca Passi de Preposulo, con uno dei velisti più decorati al mondo e icona della SailGP, Jimmy Spithill, in qualità di CEO e comproprietario. Il nuovo gruppo proprietario unisce una potente combinazione di leadership sportiva d'élite, visione imprenditoriale e status di celebrità, con una consolidata esperienza nella costruzione del brand e nei media. L'acquisizione segna anche una novità assoluta per il campionato mondiale di vela, che vede Red Bull Italy SailGP con un gruppo proprietario guidato da donne e un occhio di riguardo alla crescente redditività commerciale del campionato misto.

Il nuovo gruppo di investitori

Il gruppo di investitori comprende MFO Certuity, Yeh Capital, Alexander Gilkes, Evan Yurman e leader del mondo degli affari, dello sport e della celebrità, con a bordo Anne Hathaway, Adam Shulman, l'attrice Miriam Leone, Julie Eddleman, Heather Karatz, Pete Delgrosso e la dottoressa Jennifer Ashton. Con Red Bull come Title Partner, l'ambizione del team è quella di diventare una delle presenze più innovative e orientate al brand nel campionato. Il consorzio "Made in Italy" unisce competenze non solo nel mondo dello sport d'élite e della tecnologia all'avanguardia, ma anche in una narrazione culturalmente significativa e in un intrattenimento di alto livello: un modello rappresentativo di una nuova generazione di iniziative sportive ambiziose a livello globale.

Le dichiarazioni

Assia Grazioli-Venier, fondatrice di Muse Capital e Muse Sport, ha dichiarato in merito all'acquisizione: "L'Italia ha una straordinaria tradizione velica e la nostra missione è quella di essere un catalizzatore per la sua prossima fase. Muse Sport è onorata di guidare questo momento cruciale per il nostro sport. SailGP ha un enorme potenziale commerciale per una crescita globale e un impatto che questo gruppo proprietario realizzerà, appoggiandosi a una leadership d'élite con capitale imprenditoriale strategico. Come persona profondamente legata alla cultura italiana e velica, è un onore e una responsabilità contribuire a guidare un team che incarna eccellenza, innovazione e vera inclusività". Russell Coutts, CEO e co-fondatore di SailGP, ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto ad Assia, Gian Luca, Jimmy e al consorzio Muse Sport nel gruppo in espansione di investitori e proprietari di team di SailGP. Insieme, porteranno al tavolo una schiera di investitori incredibilmente esperti e stimolanti, con una mentalità commerciale che segna un'altra pietra miliare significativa nella crescita di SailGP come campionato". Gian Luca Passi de Preposulo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha aggiunto: "SailGP è molto più di una competizione sportiva: è una piattaforma globale per l'innovazione, l'intrattenimento e l'ospitalità. Stiamo creando un team che riflette il futuro del business sportivo: guidato dalla tecnologia, con un impatto culturale e rispettoso dell'ambiente".

Il futuro e i nuovi obiettivi

Fondata con un modello di business centralizzato, questa ultima notizia segue un periodo di crescita significativa per SailGP, che ha visto anche una serie di vendite record per il team. Raccontato attraverso la lente di Spithill, il viaggio del team italiano è raccontato nella prima docuserie premium di SailGP, Uncharted, in uscita il mese prossimo. Il Rolex SailGP Championship torna il mese prossimo con la sesta tappa della stagione 2025, il Mubadala New York Sail Grand Prix, il 7 e 8 giugno, prima dell'inizio della tappa estiva europea a Portsmouth, nel Regno Unito, il 19 e 20 luglio. Tifosy Capital & Advisory ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo di Muse Sport.