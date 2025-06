Il Nettuno Yacht Club si impone nella 30+trenta

ROMA - I Giovanissimi del Nettuno Yacht Club si sono classificati al primo posto del raggruppamento catamarani alla 30 + trenta Fiumicino-Nettuno-Fiumicino, importantissima esperienza per la formazione di nuove leve per l’Altura. Riconfermato il rapporto di collaborazione tra i circoli NYC e CVF basato sull’amicizia e rispetto reciproco, tra Manenti, Quadrana, Pettirossi e Taveri. Il NYC con tutte le difficoltà passate e presenti continua comunque a garantire collaborazioni ed organizzazioni da Grande Circolo FIV. A premiare i vincitori l'Assessore allo Sport di Nettuno Carla Giardiello, molto presente e estremamente sensibile alle associazioni sportive. La regata ha avuto come supporto il main sponsor "OP AGRINSIEME".

