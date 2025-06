La nuova Ferrari sarà una barca a vela: c’è la data di presentazione

ROMA - Ferrari salpa verso nuove sfide: sta per essere presentata la prima barca a vela del Cavallino Rampante, un monotipo foiling da circa 30 m, progettato per inseguire record oceanici. Il progetto, sviluppato in stretta collaborazione con Giovanni Soldini, promette di portare l’innovazione tecnologica e la sostenibilità che caratterizzano Maranello… anche tra le onde. Con un post social annunciata la data di presentazione: 25 giugno: “Un nuovo inizio, una nuova storia”, si legge nel video Instagram.

La nuova barca Ferrari pronta per il 2026

Giovanni Soldini, reduce da numerosi record oceanici e già protagonista con Maserati, guida il progetto della “Ferrari a vela”, affiancando Maranello in questo cambiamento di orizzonte nautico. Ma come sarà la barca? Progetto top secret, al momento solo voci. Foiling come nell’America’s Cup: sarà un monoscafo foiling da oltre 30 m (~100 piedi), con ali sottomarine ideate per sollevare l’imbarcazione sull’acqua riducendo la resistenza. Si tratterà di una imbarcazione oceanica e non da match race: a differenza dei catamarani AC75, questa Ferrari a vela è pensata per le lunghe migrazioni su oceano, puntando a record di circumnavigazione, tra cui il trofeo Jules Verne. Nel 2026 il primo varo: cresce l’attesa.