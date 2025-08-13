Valeria Zullo va col vento: da Masterchef a Europeo e Mondiale

Cinque titoli mondiali vinti, 11 titoli italiani anche in classe Olimpica e uno agli internazionali di Ibiza nel 2022. Nel 2007 è la prima donna a stabilire il record europeo di traversata in solitaria da Ustica a Mondello. Lei è Valeria Zullo , leggenda del windsurf italiano e volto conosciutissimo anche grazie alla partecipazione alla tredicesima stagione di Masterchef , dove si era classificata diciottesima. Laureata in legge, Valeria si sta ora preparando per gli europei e i mondiali di windsurf.

Valeria Zullo, mare e cucina

Valeria è nata con il mare dentro. Inizia a fare windsurf nel 1984 a Terracina, presto entra a far parte della Squadra Nazionale e arriva terza agli europei del 1986 conquistando anche la medaglia di bronzo al valore atletico del Coni. Da lì è tutto in ascesa. Attualmente Valeria è la numero 1 della ranking nazionale classe Windsurfer e si prepara per i Campionati Europei di settembre a Punta Ala e per il mondiale che si terrà in ottobre ad Atene, sponsorizzata da Acqua Filette prime water. E se tra i fornelli del cooking show più famoso d’Italia nel cose non era decollate, tra le onde è andata ben diversamente. Zullo è detentrice del record europeo in solitaria da Ustica a Palermo in 3 ore e 35 minuti e nel frattempo ha anche scritto un libro, “Il manuale del windsurf”, per far avvicinare i principianti a questo sport sensazionale.