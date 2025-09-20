Gemellaggio tra i Yacht Club Marina di Nettuno e Royal North Sea di Ostenda

ROMA - Ispirati dalla comune passione per la vela come sport e patrimonio culturale, Il Marina di Nettuno Yacht Club e il Royal North Sea Yacht Club di Ostenda hanno raggiunto un'intesa nel reciproco impegno per la promozione e lo sviluppo della classe SB20 come piattaforma di competizione, amicizia e cooperazione internazionale. Dal gemellaggio, entrambi i Club si sono impegnati a: 1. Promuovere contatti regolari, scambi e cooperazione nel campo della vela. 2. Sostenere iniziative volte alla crescita e alla visibilità della classe SB20. 3. Incoraggiare la partecipazione a regate congiunte, programmi di allenamento ed eventi culturali. 4. Promuovere l'amicizia e la solidarietà reciproche tra i soci dei due club. Nasce così una partnership duratura, basata sul rispetto, la cooperazione e l'amore condiviso per il mare.