Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Gemellaggio tra i Yacht Club Marina di Nettuno e Royal North Sea di Ostenda

In Belgio firmata l'intesa in occasione della visita del diesse Valerio Taveri al commodoro Jan Gabriel
Gemellaggio tra i Yacht Club Marina di Nettuno e Royal North Sea di Ostenda
di Giuseppe Coppola
1 min

ROMA - Ispirati dalla comune passione per la vela come sport e patrimonio culturale, Il Marina di Nettuno Yacht Club e il Royal North Sea Yacht Club di Ostenda hanno raggiunto un'intesa nel reciproco impegno per la promozione e lo sviluppo della classe SB20 come piattaforma di competizione, amicizia e cooperazione internazionale. Dal gemellaggio, entrambi i Club si sono impegnati a: 1. Promuovere contatti regolari, scambi e cooperazione nel campo della vela. 2. Sostenere iniziative volte alla crescita e alla visibilità della classe SB20. 3. Incoraggiare la partecipazione a regate congiunte, programmi di allenamento ed eventi culturali. 4. Promuovere l'amicizia e la solidarietà reciproche tra i soci dei due club. Nasce così una partnership duratura, basata sul rispetto, la cooperazione e l'amore condiviso per il mare.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Vela