Ferrari Hypersail: lo scambio al top tra sports car e nautica nella nuova avventura di Soldini

L’unicità del progetto Hypersail si fonda sul trasferimento tecnologico bidirezionale dal settore delle sports cars a quello nautico, molte delle soluzioni adottate a bordo derivano infatti dall’esperienza maturata nella produzione delle vetture ibride e della prima Ferrari elettrica. Come già anticipato, il monoscafo volante sviluppato da Ferrari sarà completamente autosufficiente dal punto di vista energetico e sarà in grado di alimentare i diversi sistemi di bordo esclusivamente grazie a fonti di energia rinnovabile. Questa grande sfida, coordinata dal team di ingegneri Ferrari, ha portato al deposito di numerosi brevetti e all’introduzione di tecnologie mai applicate prima al mondo della nautica che in futuro potrebbero essere integrate nelle sports cars di Ferrari.