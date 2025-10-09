Ferrari Hypersail: lo scambio al top tra sports car e nautica nella nuova avventura di Soldini

L’unicità del progetto Hypersail si fonda sul trasferimento tecnologico bidirezionale dal settore delle sports cars a quello nautico, molte delle soluzioni adottate a bordo derivano infatti dall’esperienza maturata nella produzione delle vetture ibride e della prima Ferrari elettrica. Come già anticipato, il monoscafo volante sviluppato da Ferrari sarà completamente autosufficiente dal punto di vista energetico e sarà in grado di alimentare i diversi sistemi di bordo esclusivamente grazie a fonti di energia rinnovabile. Questa grande sfida, coordinata dal team di ingegneri Ferrari, ha portato al deposito di numerosi brevetti e all’introduzione di tecnologie mai applicate prima al mondo della nautica che in futuro potrebbero essere integrate nelle sports cars di Ferrari.
Quali sono le innovazioni?
Tra le innovazioni tecniche più rilevanti spicca l’integrazione dell’assale posteriore sviluppato per la Ferrari elettrica, capace di fornire la potenza necessaria per generare le pressioni idrauliche che azionano cilindri, vele, foil, chiglia e relativi flap. A completare il sistema, due moduli DC-DC 800V-48V-12V, progettati per la Ferrari F80, ottimizzano la gestione e la distribuzione dell’energia a bordo, garantendo massima efficienza e affidabilità anche nelle condizioni operative più estreme. Tutta l’architettura elettrica ed elettronica è stata concepita per massimizzare i flussi energetici riducendo al minimo la dispersione, grazie all’impiego di algoritmi avanzati di controllo. In linea con le metodologie impiegate nel mondo automotive, il progetto Hypersail si basa su un processo di sviluppo che parte dalla progettazione virtuale attraverso la simulazione, fino alla realizzazione di banchi prova dedicati, con l’obiettivo di anticipare eventuali criticità tecniche e ridurre i tempi di debug dei sistemi.