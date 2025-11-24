Gaeta, città dello sport e della vela

ROMA - La città di Gaeta si vestirà a festa per ospitare un evento culturale-sportivo di portata nazionale: “SPORT, STORIE, GAETA: IL FESTIVAL DELLA NARRAZIONE –SPORTIVAMENTE”. Tre giorni intensi, dal 28 al 30 novembre, dedicati a celebrare lo sport non solo come disciplina fisica, ma come inesauribile fonte di storie, valori e ispirazione per la società. Tanti gli appuntamenti in programma nel corso della kermesse che si concluderà domenica mattina allo Sfera Dome con un coinvolgente incontro in vista del“America’s Cup 2027: il vento della sfida”. Intervengono il vincitore della Youth America’s Cup 2024 Federico Colaninno, il capo segreteria tecnica del ministro Abodi e board member AC 38 Mario Pozzi e Luis Saenz Mariscal chief legal counsel America’s Cup Napoli 2027. Modera il giornalista Pio Marzullo. Il Festival, che ha ottenuto il patrocinio di partner istituzionali come DiSCoLazio, CONI Lazio, Comitato Paralimpico Lazio, Città di Gaeta, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Sport e Salute; con il coordinamento editoriale di Lab DFG, e il supporto di Aps Gestione e Servizi, Blucom media partner, vede la partecipazione di campioni olimpici e paralimpici, dirigenti sportivi di alto livello e firme autorevoli del giornalismo sportivo italiano. Nel corso della cerimonia d’apertura, in programma il 28 novembre alle ore 10.30 presso il Teatro Ariston di Gaeta, sarà presentato in prima nazionale il libro "Lo sport e la Costituzione italiana" di Flavio D’Ambrosi. Un momento impreziosito dagli interventi di vere e proprie icone delle Fiamme Oro: Irma Testa – campionessa del Mondo 2024, bronzo Tokyo 2021; Giorgia Villa – argento Parigi 2024, ginnastica artistica – Emanuele Liuzzi – olimpionico nel canottaggio Rio 2016, timoniere in due edizioni dell’America’s Cup – Gregorio Paltrinieri – campione olimpico e mondiale di nuoto – che dialogheranno con il giornalista Andrea Brengola.