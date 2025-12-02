SB20 a Nettuno-Anzio: un sogno diventato realtà

La classe SB20 chiama, e il Nettuno Yacht Club e la Marina di Nettuno rispondono con entusiasmo. Dopo anni di assenza dalla scena velica nazionale, la classe SB20 rinasce nelle acque della costa laziale. La scelta di Nettuno come sede del Campionato italiano SB20 non è stata casuale, ma il risultato di una scommessa coraggiosa fatta e vinta da quattro protagonisti: Luca Devoti, Valerio Taveri, Luca Domenici ed Alessandro Lama. In pochi credevano nella possibilità di riportare sulla cresta dell’onda questa classe, ma la loro passione e perseveranza hanno dato vita a un evento straordinario. Il Campionato italiano SB20 appena concluso ha superato ogni aspettativa, attirando venti imbarcazioni e numerosi appassionati nel Golfo di Anzio e Nettuno. La vittoria finale è andata al team Superbella guidato da Edoardo Martinelli (1-1-dnf-1), con Simone Ferrarese tattico, che ha preceduto il Notaro team di Luca Domenici con tattico Diego Negri (7-2-1-2) e Ginevra di Roberto Rinaldi (4-3-2-3). L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni, segnata da una partecipazione calorosa e da un livello sportivo altissimo. La determinazione degli organizzatori ha trasformato un sogno in una realtà vibrante, colmando un vuoto che durava da troppo tempo nel panorama velico italiano. Un evento di tale portata non sarebbe stato possibile senza il sostegno del Marina di Nettuno, rappresentata da Ugo Lori, Ugo Nuzzi e Bruno Manciocchi e dall’instancabile e strepitoso lavoro dei suoi Marinai e staff amministrativo. L’alto contributo organizzativo di Vincenzo Caporilli, presidente del Gemellato Circolo Velico Anzio Tirrena, e di Eleonora Zanotti. Il presidente del Nettuno Yacht Club, Mariano Manenti, e il vice Eligio Sebastiani, il cui impegno è stato fondamentale per il successo della manifestazione. La presenza dell’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore Carla Giardiello, che continua assiduamente a confermare la vicinanza delle istituzioni, offrendo un supporto concreto e tangibile. Doveroso sottolineare la collaborazione dei circoli di Anzio, che hanno dimostrato come l’unione delle forze possa portare a risultati straordinari. E l’apporto dello sponsor ufficiale OP Agrinsieme. Il Golfo di Anzio e Nettuno si confermano così luoghi ideali per la grande vela, pronti ad accogliere sempre nuove sfide e a scrivere altre pagine indimenticabili della storia sportiva nazionale. Il direttore sportivo del Nettuno Yacht Club, Valerio Taveri, sottolinea che «anche le sfide più ardue possono essere superate, basta crederci; se in soli due mesi è stato possibile far rinascere la classe SB20 con ben 20 imbarcazioni presenti al Campionato italiano, allora con la collaborazione dei Circoli di Anzio si potrà affrontare e vincere anche un’altra scommessa, altrettanto ambiziosa: riportare ai livelli storici di un tempo la Vela di Altura». Non a caso, è già stato fissato un incontro con il consigliere e responsabile d’altura del Circolo Velico Vela Roma, Massimo Morasca, con l’obiettivo comune di far Rinascere lo Strepitoso Campionato del Golfo di Anzio e Nettuno. Il Nettuno Yacht Club ringrazia inoltre la FIV per decennale instancabile supporto, un particolare ringraziamento al Presidente IV Zona Carlo Cacioppo al d.s. FIV Andrea Mauro, al Designatore FIV Armando Cattaneo, ai Giudici Costanzo Villa, Luigi Cicala, Lionello Petruccioli. Entusiasmo a mille, l’appuntamento è alla prossima edizione: “Chi va per mare, ha sempre il vento in poppa!”…