1 gennaio, Napoli capitale europea dello sport a vele spiegate verso la Coppa America

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
1 gennaio 2026: Napoli diventa ufficialmente la Capitale Europea dello Sport. E il 21 gennaio annuncerà ufficialmente le date dell'America's Cup, la cui trentottesima edizione verrà ospitata dallo splendido mare del Golfo nel 2027. La Coppa America è il trofeo sportivo più antico al mondo, le cui origini si fanno risalire al 1851. A 176 anni dalla competizione inaugurale, che si svolse in
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS