mercoledì 31 dicembre 2025
1 gennaio, Napoli capitale europea dello sport a vele spiegate verso la Coppa America

Il 21 gennaio la città annuncerà ufficialmente le date del trofeo sportivo più antico del mondo competizione che, fra maggio e luglio 2027, per la prima volta verrà disputata in Italia. E nel 2026 sarà preceduta da un intenso lavoro preparatorio
Enrico Capello
Tags: napoli, Coppa America, Luna Rossa

1 gennaio 2026: Napoli diventa ufficialmente la Capitale Europea dello Sport. E il 21 gennaio annuncerà ufficialmente le date dell'America's Cup, la cui trentottesima edizione verrà ospitata dallo splendido mare del Golfo nel 2027. La Coppa America è il trofeo sportivo più antico al mondo, le cui origini si fanno risalire al 1851. A 176 anni dalla competizione inaugurale, che si svolse in

