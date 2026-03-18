America's Cup 2027: Napoli presente sul foil del Team New Zealand

NAPOLI - Non è solo una questione di sponsor, è un tributo a una città che sta diventando, a pieno titolo, una delle capitali mondiali della vela. L’Emirates Team New Zealand, il "defender" che ha dominato le ultime tre edizioni dell'America’s Cup, ha deciso di legarsi a doppio filo con la città che la vedrà gareggiare nel 2027. Sulle ali dell’imbarcazione vincitrice nel 2024 e sulle velocissime AC40, la scritta "Napoli" sarà in bella vista proprio lì, sui foil, gli organi meccanici che permettono a questi giganti del mare di sollevarsi dall'acqua e volare a velocità incredibili.