Sport, educazione civica e sostenibilità: al via la Settimana Verde oltre 130 iniziative per l'ambiente in tutta Italia
Da Milano a Roma, da Crotone a Cecina, fino a Olbia e Nardò, il Paese si trasforma in un campo diffuso dove si gioca per il futuro del pianeta
Fischio d’inizio per la Settimana Verde di Ambiente Mare Italia 2026, in programma dal 10 al 22 aprile: una grande “partita” nazionale che vede protagonisti volontari, studenti e istituzioni, uniti da un unico obiettivo, la difesa dell’ambiente. Da Milano a Roma, da Crotone a Cecina, fino a Olbia e Nardò, il Paese si trasforma in un campo diffuso dove si gioca per il futuro del pianeta, tra azioni concrete e sensibilizzazione.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Vela
Sono 130 le iniziative distribuite in 15 regioni, tra pulizia e monitoraggio di mari, spiagge, laghi e boschi, attività educative dedicate alle nuove generazioni e percorsi di inclusione sociale. Non solo eventi, ma un vero campionato di sostenibilità che mette in rete territori, scuole e cittadini, con il supporto di importanti istituzioni nazionali ed europee.
Giunta alla quarta edizione, la Settimana Verde si conferma una delle principali esperienze di partecipazione civica in Italia. Dal 2023 a oggi ha superato i 400 eventi complessivi, coinvolgendo oltre 200 comuni e più di 80.000 partecipanti diretti, mentre le attività di informazione raggiungono ogni anno milioni di persone.
Un gioco di squadra reso possibile grazie all’impegno delle delegazioni territoriali e dei volontari, insieme al contributo di associazioni e realtà nazionali come la Lega Navale Italiana, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, la Federazione Italiana Vela e la FIDAPA BPW Italy.
L’edizione 2026 sarà anche un’occasione per ricordare il Maestro Beppe Vessicchio, storico testimonial dell’iniziativa, simbolo di armonia tra uomo e natura. Quattro le “linee di gioco” che guideranno il programma: educazione ambientale, tutela attiva, inclusione e valorizzazione del territorio.
«La Settimana Verde rappresenta una mobilitazione nazionale che unisce comunità, istituzioni e nuove generazioni in un impegno concreto per la tutela dell’ambiente – ha dichiarato il presidente Alessandro Botti –. Non è solo un calendario di eventi, ma un’esperienza collettiva che dimostra come la sostenibilità possa diventare pratica quotidiana e valore condiviso».
Sono 130 le iniziative distribuite in 15 regioni, tra pulizia e monitoraggio di mari, spiagge, laghi e boschi, attività educative dedicate alle nuove generazioni e percorsi di inclusione sociale. Non solo eventi, ma un vero campionato di sostenibilità che mette in rete territori, scuole e cittadini, con il supporto di importanti istituzioni nazionali ed europee.
Giunta alla quarta edizione, la Settimana Verde si conferma una delle principali esperienze di partecipazione civica in Italia. Dal 2023 a oggi ha superato i 400 eventi complessivi, coinvolgendo oltre 200 comuni e più di 80.000 partecipanti diretti, mentre le attività di informazione raggiungono ogni anno milioni di persone.
Un gioco di squadra reso possibile grazie all’impegno delle delegazioni territoriali e dei volontari, insieme al contributo di associazioni e realtà nazionali come la Lega Navale Italiana, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, la Federazione Italiana Vela e la FIDAPA BPW Italy.
L’edizione 2026 sarà anche un’occasione per ricordare il Maestro Beppe Vessicchio, storico testimonial dell’iniziativa, simbolo di armonia tra uomo e natura. Quattro le “linee di gioco” che guideranno il programma: educazione ambientale, tutela attiva, inclusione e valorizzazione del territorio.
«La Settimana Verde rappresenta una mobilitazione nazionale che unisce comunità, istituzioni e nuove generazioni in un impegno concreto per la tutela dell’ambiente – ha dichiarato il presidente Alessandro Botti –. Non è solo un calendario di eventi, ma un’esperienza collettiva che dimostra come la sostenibilità possa diventare pratica quotidiana e valore condiviso».