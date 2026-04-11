Sport, educazione civica e sostenibilità: al via la Settimana Verde oltre 130 iniziative per l'ambiente in tutta Italia

Fischio d’inizio per la Settimana Verde di Ambiente Mare Italia 2026, in programma dal 10 al 22 aprile: una grande “partita” nazionale che vede protagonisti volontari, studenti e istituzioni, uniti da un unico obiettivo, la difesa dell’ambiente. Da Milano a Roma, da Crotone a Cecina, fino a Olbia e Nardò, il Paese si trasforma in un campo diffuso dove si gioca per il futuro del pianeta, tra azioni concrete e sensibilizzazione.



Sono 130 le iniziative distribuite in 15 regioni, tra pulizia e monitoraggio di mari, spiagge, laghi e boschi, attività educative dedicate alle nuove generazioni e percorsi di inclusione sociale. Non solo eventi, ma un vero campionato di sostenibilità che mette in rete territori, scuole e cittadini, con il supporto di importanti istituzioni nazionali ed europee.



Giunta alla quarta edizione, la Settimana Verde si conferma una delle principali esperienze di partecipazione civica in Italia. Dal 2023 a oggi ha superato i 400 eventi complessivi, coinvolgendo oltre 200 comuni e più di 80.000 partecipanti diretti, mentre le attività di informazione raggiungono ogni anno milioni di persone.



Un gioco di squadra reso possibile grazie all’impegno delle delegazioni territoriali e dei volontari, insieme al contributo di associazioni e realtà nazionali come la Lega Navale Italiana, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, la Federazione Italiana Vela e la FIDAPA BPW Italy.



L’edizione 2026 sarà anche un’occasione per ricordare il Maestro Beppe Vessicchio, storico testimonial dell’iniziativa, simbolo di armonia tra uomo e natura. Quattro le “linee di gioco” che guideranno il programma: educazione ambientale, tutela attiva, inclusione e valorizzazione del territorio.



«La Settimana Verde rappresenta una mobilitazione nazionale che unisce comunità, istituzioni e nuove generazioni in un impegno concreto per la tutela dell’ambiente – ha dichiarato il presidente Alessandro Botti –. Non è solo un calendario di eventi, ma un’esperienza collettiva che dimostra come la sostenibilità possa diventare pratica quotidiana e valore condiviso».

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