Cagliari capitale della vela: la Road to Naples 2027 dell’America’s Cup è scattata dalla Sardegna

Il Golfo degli Angeli si è trasformato in questi giorni nel cuore mondiale della vela con le regate preliminari della Louis Vuitton 38th America’s Cup, primo grande appuntamento internazionale del percorso che condurrà alla storica America’s Cup di Napoli 2027. L’evento di Cagliari, in programma fino a domenica 24, rappresenta il debutto ufficiale della “Road to Naples 2027” e conferma il ruolo strategico della Sardegna nel panorama velico internazionale.

La manifestazione ha richiamato migliaia di appassionati tra Race Village, Fan Zone e waterfront cittadino, con una partecipazione ampia e qualificata e a una macchina organizzativa sostenuta dalla Regione Sardegna, dal Comune di Cagliari, da Sport e Salute e dalla Federazione Italiana Vela. L’evento è stato concepito non solo come competizione sportiva, ma anche come occasione di promozione turistica, economica e culturale del territorio sardo, grazie a una visibilità internazionale garantita dalla copertura televisiva e streaming globale.

Dal punto di vista sportivo, la regata ha confermato l’altissimo livello tecnico dei nuovi AC40, capaci di superare i 40 nodi di velocità e di offrire uno spettacolo di grande intensità nelle condizioni di vento del Golfo degli Angeli. In gara alcuni dei più importanti team della vela mondiale, tra cui Emirates Team New Zealand, detentore del trofeo, Luna Rossa Prada Pirelli Team, INEOS Britannia, Alinghi Red Bull Racing e il team francese Orient Express Racing Team, a conferma della dimensione pienamente internazionale dell’evento.

La prima giornata di regate ha visto il dominio del Luna Rossa Prada Pirelli Youth & Women Team, guidato dai giovani talenti Marco Gradoni e Margherita Porro, capaci di chiudere al comando della classifica provvisoria con 29 punti grazie a due vittorie e un secondo posto nelle tre prove disputate. Alle loro spalle il team senior di Luna Rossa e Emirates Team New Zealand. Le condizioni meteo, con vento tra i 16 e i 21 nodi, hanno garantito uno spettacolo tecnico di altissimo livello nelle acque di Cagliari.

La seconda giornata ha confermato l’equilibrio e il livello competitivo tra i team protagonisti del circuito preliminare. Il Luna Rossa Prada Pirelli Youth & Women Team ha consolidato la leadership della classifica generale con 55 punti, davanti a Emirates Team New Zealand con 47 e al Luna Rossa Prada Pirelli Principal Team con 44 punti. Le regate hanno evidenziato ancora una volta la grande competitività degli equipaggi italiani, protagonisti di partenze aggressive, ottime velocità di punta e manovre estremamente pulite nelle fasi decisive del percorso.

Particolarmente significativa la vittoria conquistata dal team Youth & Women di Luna Rossa nella terza regata di giornata, risultato che ha permesso all’equipaggio italiano di rafforzare la propria posizione in vista dell’ultima prova contro Emirates Team New Zealand. Una prestazione che ha impressionato pubblico e addetti ai lavori per maturità tecnica, coordinazione e capacità di gestione degli AC40 in condizioni di vento sostenuto.

La tappa sarda rappresenta inoltre un importante banco di prova organizzativo e sportivo in vista dell’appuntamento conclusivo di Napoli 2027, che sarà la prima edizione italiana nella storia dell’America’s Cup e una delle più importanti manifestazioni sportive internazionali ospitate dal Paese negli ultimi anni.

Accanto al profilo sportivo, la tappa di Cagliari ha assunto anche una forte valenza istituzionale e organizzativa. Nella giornata del 22 maggio, al Race Village di Cagliari, è stato siglato un importante accordo di collaborazione tra Sport e Salute e Federazione Italiana Vela, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del presidente del CONI Luciano Buonfiglio e dei vertici federali. L’intesa punta a rafforzare il legame tra sport, giovani, inclusione sociale e cultura del mare nel percorso verso Napoli 2027.

in rappresentanza della CKWI, la vicepresidente Agnese Gargiulo, il segretario Claudio Alessandrello, il consigliere Eddy Piana e la referente della IV Zona–Regione Lazio, Irene Tagliente.

Nel più ampio sistema di governance e sicurezza della manifestazione hanno avuto un ruolo rilevante anche le autorità territoriali, con il coinvolgimento del Prefetto Paola Dessì e del Questore Rosanna Lavezzaro, a garanzia del corretto svolgimento della manifestazione e della gestione ordinata dei grandi flussi di pubblico.

All’iniziativa hanno preso parte inoltre figure simbolo dello sport italiano, tra cui la campionessa olimpica e mondiale Alessandra Sensini, insieme a rappresentanti del progetto di inclusione sociale di Caivano, a testimonianza della volontà di utilizzare la vela come strumento educativo, sociale e di crescita per le nuove generazioni.

Tra i protagonisti dell’organizzazione emerge il ruolo di Mirco Babini, figura chiave sia per la tappa di Cagliari sia per il più ampio progetto dell’America’s Cup Napoli 2027. Babini ricopre il ruolo di Head of Technical Operation & Local Event Planning della 38ª America’s Cup ed è responsabile del coordinamento tecnico e logistico dell’evento in Sardegna, contribuendo alla costruzione di un modello organizzativo di livello internazionale.

La sua esperienza, maturata in oltre trent’anni di carriera nel windsurf professionistico e nello sviluppo delle discipline foiling e wingfoil, insieme ai ruoli ricoperti nei principali circuiti internazionali della vela e in progetti collegati a Luna Rossa, ne fanno una figura centrale nella nuova stagione della vela mondiale e nel percorso di avvicinamento verso Napoli 2027.

La tappa di Cagliari conferma dunque come l’Italia stia costruendo attorno all’America’s Cup un progetto che unisce sport, innovazione, turismo e sviluppo territoriale. La Sardegna ha aperto ufficialmente la rotta verso Napoli 2027, offrendo al mondo un’anteprima dell’eccellenza organizzativa italiana e della capacità di trasformare un grande evento sportivo in una piattaforma globale di promozione del territorio.

La manifestazione sta registrando un grande afflusso di pubblico, con migliaia di appassionati arrivati a Cagliari per vivere da vicino lo spettacolo dell’America’s Cup e delle regate preliminari nel Golfo degli Angeli. Particolarmente apprezzata la Fan Zone allestita presso il Lazzaretto di Sant’Elia, diventata uno dei punti più suggestivi dell’evento grazie alla vista diretta sul campo di regata e ai maxischermi fronte mare installati per seguire le sfide degli AC40.

Per agevolare la partecipazione del pubblico e gestire i flussi verso il Race Village e la Fan Zone, il sistema di trasporto cittadino è stato potenziato con navette dedicate e collegamenti speciali CTM dai principali parcheggi di scambio della città fino alle aree dell’evento, rafforzando ulteriormente il modello di accessibilità, sostenibilità e mobilità integrata della manifestazione.