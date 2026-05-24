America's Cup, Luna Rossa trionfa a Cagliari contro New Zealand

Inizia nel segno della vittoria il percorso di avvicinamento di Luna Rossa alla 38ª edizione della Louis Vuitton America's Cup in programma nel 2027 nelle acque di Napoli. Nel match race di Cagliari, la barca italiana coglie un bel successo su New Zealand e fa il pieno di fiducia in vista delle regate ufficiali.

New Zealand sbaglia subito, Luna Rossa capitalizza l'errore

Si è trattato di una vittoria netta, con l'imbarcazione italiana a tagliare il traguardo in splendida solitudine. Una sfida condotta in testa dall'inizio alla fine da Peter Burling, Ruggero Tita, Vittorio Bissaro e Umberto Molineris, che hanno approfittato dalla partenza anticipata di New Zealand: un errore costato caro ai Kiwi, costretti a quel punto ad inseguire, ma tenuti sempre a distanza di almeno 100 metri da Luna Rossa.