Ambrogio Beccaria è nella storia: vince la Vendée Arctique in solitaria

Ambrogio Beccaria (Allagrande Mapei), 34 anni, milanese, ha vinto la Vendée Arctique , la prima regata di qualificazione per la Vendée Globe 2028, dopo un finale combattutissimo. I nove skipper in gara nella Vendée Arctique erano partiti domenica 7 giugno da Les Sables-d'Olonne (Vendea) per una traversata in solitaria e senza scalo verso il Circolo Polare Artico. Per questa terza edizione non è stato imposto un percorso specifico: i velisti dovevano attraversare il Circolo Polare Artico a 66° Nord alla longitudine da loro scelta, prima di tornare a Les Sables-d'Olonne.

Beccaria nella storia

Beccaria è il primo italiano nella storia a vincere una regata in solitario a bordo degli IMOCA 60. La regata si è conclusa con un testa a testa. Tagliando il traguardo alle 3:07 di oggi, lo skipper di Allagrande Mapei ha trionfato dopo 8 giorni, 14 ore, 5' e 50" in mare, precedendo di poco Sam Goodchild (Macif Santé Prévoyance) e Violette Dorange (Initiatives Coeur).

Le parole di Beccaria e l'omaggio a Dalin

"Non avrei mai pensato in vita mia di poter recuperare 200 miglia. Ma nella vela c'è sempre un pizzico di fortuna. Questo arrivo è comunque bellissimo", ha commentato Beccaria riferendosi al distacco che aveva accumulato dai leader. La regata è stata segnata dalla morte, il 10 giugno, del velista Charlie Dalin, vincitore della Vendée Globe 2024-2025, scomparso a Quimper all'età di 42 anni a causa di un tumore. Una foto di Dalin che porta trionfalmente il trofeo della Vendée Globe è stata esposta nel porto di Les Sables d'Olonne. In suo omaggio, i membri del comitato organizzatore della Vendée Arctique hanno deciso di indossare fasce nere al braccio con il semplice messaggio "Grazie, Charlie".