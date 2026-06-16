Ambrogio Beccaria è nella storia: vince la Vendée Arctique in solitaria
Ambrogio Beccaria (Allagrande Mapei), 34 anni, milanese, ha vinto la Vendée Arctique, la prima regata di qualificazione per la Vendée Globe 2028, dopo un finale combattutissimo. I nove skipper in gara nella Vendée Arctique erano partiti domenica 7 giugno da Les Sables-d'Olonne (Vendea) per una traversata in solitaria e senza scalo verso il Circolo Polare Artico. Per questa terza edizione non è stato imposto un percorso specifico: i velisti dovevano attraversare il Circolo Polare Artico a 66° Nord alla longitudine da loro scelta, prima di tornare a Les Sables-d'Olonne.
Beccaria nella storia
Beccaria è il primo italiano nella storia a vincere una regata in solitario a bordo degli IMOCA 60. La regata si è conclusa con un testa a testa. Tagliando il traguardo alle 3:07 di oggi, lo skipper di Allagrande Mapei ha trionfato dopo 8 giorni, 14 ore, 5' e 50" in mare, precedendo di poco Sam Goodchild (Macif Santé Prévoyance) e Violette Dorange (Initiatives Coeur).
Le parole di Beccaria e l'omaggio a Dalin
"Non avrei mai pensato in vita mia di poter recuperare 200 miglia. Ma nella vela c'è sempre un pizzico di fortuna. Questo arrivo è comunque bellissimo", ha commentato Beccaria riferendosi al distacco che aveva accumulato dai leader. La regata è stata segnata dalla morte, il 10 giugno, del velista Charlie Dalin, vincitore della Vendée Globe 2024-2025, scomparso a Quimper all'età di 42 anni a causa di un tumore. Una foto di Dalin che porta trionfalmente il trofeo della Vendée Globe è stata esposta nel porto di Les Sables d'Olonne. In suo omaggio, i membri del comitato organizzatore della Vendée Arctique hanno deciso di indossare fasce nere al braccio con il semplice messaggio "Grazie, Charlie".