Il vento dell’America’s Cup soffia su Caivano e accende i sogni dei bambini

Al Centro Sportivo 'Pino Daniele', diventato grazie alla visione e all’impegno del Governo italiano un vero hub dello sport non per i cittadini, ma dei cittadini, oltre 350 bambini dell’Illumina Camp hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi a una disciplina educativa e capace di fare squadra.

L’iniziativa, promossa in collaborazione dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute e dalla Federazione Italiana Vela, con il coinvolgimento della FIV Campania, ha trasformato la piscina del centro sportivo in un originale campo di regata. Due imbarcazioni Optimist, la barca scuola per eccellenza, hanno infatti “veleggiato” grazie a un sistema di ventilatori appositamente dimensionati, in grado di generare vento artificiale e rendere possibile la “navigazione”. Un’esperienza originale e coinvolgente, che ha permesso ai giovani partecipanti di vivere in totale sicurezza le emozioni della vela.

Entusiasmo, curiosità e grande partecipazione hanno accompagnato l’intera giornata, sotto la guida degli istruttori della FIV Campania, che hanno trasformato un semplice momento di prova in un percorso divertente e formativo grazie alla preziosa collaborazione del Circolo Nautico Arcobaleno Torre Annunziata; della Scuola Vela Mascalzone Latino; del Reale Yacht Club Canottieri Savoia.

Un evento atteso al quale hanno partecipato Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute; Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi; Pasquale Orofino, Presidente della V Zona FIV Campania; Antonio Angelino, Sindaco di Caivano. Presente anche Nicola Perrone, responsabile del Centro Sportivo “Pino Daniele”.

Uno sport, la vela, sempre più inclusivo. Dopo il protocollo d’intesa firmato lo scorso maggio a Cagliari tra Sport e Salute e la Federazione Italiana Vela, con l’obiettivo di avvicinare questo sport a un numero sempre maggiore di giovani, scuole e famiglie, l’appuntamento di Caivano rappresenta una testimonianza concreta del percorso avviato verso l’America’s Cup.

Portare la vela al Centro Sportivo 'Pino Daniele', gestito da Sport e Salute e dalle Fiamme Oro, significa accorciare le distanze e creare nuove opportunità attraverso lo sport, offrendo a centinaia di bambini e ragazzi la possibilità di scoprire una disciplina capace di educare alla collaborazione, al rispetto delle regole e dell’ambiente, alla determinazione e al senso di responsabilità. Perché la vela non insegna soltanto a governare un’imbarcazione: insegna ad ascoltare il vento, a conoscere e rispettare il mare e la natura, a condividere il viaggio con gli altri senza lasciare indietro nessuno. È questo lo spirito che accompagna il cammino verso Napoli 2027, con un’America’s Cup che vuole essere non solo un grande evento sportivo, ma un’occasione di crescita, inclusione e partecipazione.

Le impressioni dei protagonisti

“Il futuro non è qualcosa che aspettiamo: è qualcosa che costruiamo, ogni giorno. A un anno dall'America’s Cup, il percorso è già iniziato e vogliamo che il più grande evento velico del mondo lasci un’eredità che vada ben oltre la competizione", afferma Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute. "La nostra sfida è trasformare un grande appuntamento sportivo in un’opportunità di crescita per il Paese, aprendo nuove possibilità ai giovani, alle scuole, ai territori e alle periferie, senza lasciare indietro nessuno. L’America’s Cup è arrivata simbolicamente a Caivano, portando il mare dove il mare non c’è. È un’immagine - spiega ancora Nepi Molineris - che racconta perfettamente il senso del nostro lavoro: abbattere distanze, creare occasioni, accendere passioni. Questi ragazzi oggi conoscono lo sport della vela in una piscina, ma presto li vedremo navigare in mare. Tutto questo è possibile grazie a una visione condivisa e a una forte collaborazione istituzionale. Per questo desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Governo italiano, al Ministro per lo Sport e i Giovani e alla Federazione Italiana Vela. È così che nasce un’eredità: quando un sogno smette di essere solo un evento e diventa un’opportunità concreta per cambiare la vita delle persone. Il risultato più importante non sarà solo quello di formare nuovi velisti, ma una generazione di giovani che, attraverso lo sport, impari a vedere nel futuro non qualcosa da attendere, ma un orizzonte da conquistare”.

"Un’altra promessa mantenuta: abbiamo portato la vela anche nelle periferie. Questa giornata ha permesso ai 350 ragazzi e ragazze degli Sport Illumina Camp di Caivano di provare in piscina a salire su una barca a vela, una delle tante iniziative che stiamo mettendo in campo per far conoscere e scoprire questa meravigliosa disciplina", spiega Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani. "Un modo diverso di prepararsi al meraviglioso appuntamento con l’America’s Cup. La vela, in tutte le sue categorie - sottolinea ancora Abodi - insegna il rispetto per la natura e il mare, il senso della responsabilità, la capacità di leggere il cambiamento e di prendere decisioni con equilibrio, unendo tecnologia e tradizione, spirito di squadra e competenze individuali, valori che appartengono pienamente alla cultura dello sport e che possono rappresentare un riferimento importante anche nella vita quotidiana".

Infine le parole di Pasquale Orofino, Presidente V Zona FIV Campania: "I valori dello sport sono universali: il rispetto delle regole, il rispetto e anche l’ammirazione per l’avversario quando è più forte, e l’impegno quotidiano al solo fine di migliorarsi. Se un ragazzo cresce con questi valori diventerà un uomo migliore e sono convinto che il Centro Sportivo Pino Daniele a Caivano contribuirà a formare cittadini capaci di vivere nel pieno rispetto della legalità. In questo senso lo sport della vela ha persino qualcosa in più perché, oltre al confronto con l’avversario, c’è quello con gli elementi naturali: il sole, il mare e il vento. Un ringraziamento va a Sport e Salute e al suo amministratore delegato, Diego Nepi Molineris, per averci aperto le porte del Centro Sportivo: siamo felici di aver portato la vela ai bambini di Caivano, ora il prossimo obiettivo sarà portare loro in mare”.