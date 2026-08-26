52ª Edizione Campionato invernale Anzio e Nettuno 2026-2027
Sei giornate di regata in due manche dall'8 novembre 2026 al 14 marzo 2027
Al via i preparativi della 52ª edizione del Campionato Invernale Anzio e Nettuno 2026/2027. Sono già al lavoro Marco Buglielli, presidente del Circolo della Vela di Roma, Mariano Manenti, presidente del Circolo velico Nettuno Yacht Club, Eligio Sebastiani, vice presidente NYC, Massimo Morasca, Resp Altura del CVR e il diesse del NYC Valerio Taveri. Importante il supporto della FIV LAZIO con il suo direttore sportivo Andrea Mauro. Il campionato partirà il prossimo 8 novembre 2026 e si concluderà il 14 marzo 2027. Si articolerà in sei giornate di regata, suddivise in due manche. Le regate si svolgeranno nelle acque del Golfo di Anzio e Nettuno, su percorsi costieri di lunghezza tra le 10 e le 25 miglia. Sono ammessi le imbarcazioni monoscafi in possesso di certificato IRC e/o ORC in corso di validità e i Multiscafi, che regateranno in tempo reale con classifica separata. Per favorire la partecipazione di equipaggi provenienti da altri porti, per le prime 12 imbarcazioni monoscafo iscritte non residenti è prevista una quota comprensiva del posto barca presso la Marina di Nettuno, secondo le modalità indicate nel Bando. Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 23:59 dell’11 ottobre 2026, inviando la documentazione prevista alla Segreteria di Regata del Nettuno Yacht Club. Bando di regata Altura, con il programma completo, le quote di iscrizione e tutte le informazioni necessarie per partecipare: www.agnetwork.it/upload/Bando_2026.pdf
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