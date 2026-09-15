Sport e Salute accoglie Luna Rossa: la rotta verso Napoli parte da Roma

A Roma, negli uffici di Sport e Salute, il Presidente Marco Mezzaroma e l’Amministratore Delegato Diego Nepi Molineris hanno accolto una rappresentanza di Luna Rossa Prada Pirelli, il team che dal 24 al 27 settembre sarà protagonista della Regata Preliminare dell’America’s Cup nelle acque del Golfo di Napoli. A rappresentare il team il Ceo Max Sirena, il due volte campione olimpico Ruggero Tita, Alice Linussi e altri componenti della squadra accolti in un incontro che ha voluto simbolicamente tracciare la rotta verso Napoli. Dal Foro Italico, luogo dove lo sport italiano incontra il mondo, fino al Golfo di Napoli. Un percorso che racconta un’idea precisa: i grandi eventi non sono una destinazione, sono un viaggio. E lo sport è ciò che mette in movimento persone, territori, competenze e futuro.