America's Cup, nuova partnership globale con Msc Crociere

Nuova importante partnership per l'America'S Cup. L'annuncio in una nota: "MSC Crociere annuncia una nuova partnership globale con la 38ª America's Cup , diventando Global Cruises Partner dell'evento, mentre la celebre competizione velica internazionale si prepara a fare il suo ritorno nel Mediterraneo e ad approdare a Napoli, in Italia, nel 2027 . La partnership associa MSC a uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo, in occasione del suo arrivo a Napoli, rafforzando la visibilità globale della Compagnia, le sue profonde radici nel Mediterraneo e il suo storico legame con il mare. L'accordo conferisce a MSC i diritti di partnership e di visibilità a livello mondiale per l'intero programma dell'America's Cup, comprese le Preliminary Regattas , le regate della Youth America's Cup e della Women's America's Cup , la Challenger Selection Series e le regate finali del Match .Per MSC, l'America's Cup rappresenta valori profondamente radicati nell'identità del brand: innovazione, precisione, lavoro di squadra e una profonda passione per il mare . Gli stessi valori si esprimono non solo nella vela ai massimi livelli, ma anche nel modo in cui MSC Cruises gestisce la propria flotta e offre esperienze memorabili ai propri ospiti in tutto il mondo.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises, ha dichiarato:"Questa partnership porta MSC Cruises in uno degli scenari più iconici dello sport internazionale, in un momento particolarmente significativo, con il ritorno dell'America's Cup nel Mediterraneo e il suo arrivo a Napoli. Ci offre una piattaforma distintiva per coinvolgere ospiti, partner e pubblico in tutto il mondo, accomunati da una passione condivisa per il mare, la performance e l'innovazione.”

Grant Dalton, Chairman dell'America's Cup Partnership, ha dichiarato: "Il nostro rapporto con MSC Crociere è di lunga data ed è fondato su valori condivisi, un legame che apprezziamo profondamente. La relazione dell'azienda con l'America's Cup risale a diversi decenni fa e il percorso di MSC rispecchia in molti aspetti il nostro nell'era moderna. Avere MSC al nostro fianco a Napoli è un grande onore e non vediamo l'ora di collaborare con Pierfrancesco Vago e il suo team nel corso di AC38.”

Marzio Perrelli, CEO dell'America's Cup Partnership, ha accolto con favore l'annuncio, dichiarando: "MSC è un prezioso partner globale dell'America's Cup e apprezziamo profondamente il suo sostegno all'evento principale, così come alle regate Women's e Youth. In qualità di prestigioso partner, con valori che rispecchiano i nostri e un profondo legame con il mare, MSC Cruises e l'America's Cup possono intraprendere insieme un percorso di lungo periodo. Non vediamo l'ora di collaborare in occasione della Preliminary Regatta e di tutti gli eventi della Louis Vuitton 38ª America's Cup.”

L'annuncio rappresenta l'ultimo importante traguardo nella strategia globale di sponsorizzazione sportiva di MSC Cruises, che attraverso partnership con competizioni sportive di livello mondiale mira a rafforzare l'affinità con il brand, ampliare la propria presenza internazionale e creare un legame sempre più forte con il pubblico nei principali mercati a livello globale. La partnership consolida, inoltre, ulteriormente il legame tra la Divisione Crociere del Gruppo MSC e l'America's Cup. Nel 2024, Explora Journeys, brand di lusso nel travel, è stato Global Partner della Louis Vuitton 37ª America's Cup a Barcellona, oltre a essere partner di Emirates Team New Zealand.