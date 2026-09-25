America's Cup a Napoli, regate preliminari: come vedere Luna Rossa in tv e in streaming

NAPOLI - Dopo gli ultimi test ufficiali di ieri, si fa sul serio da oggi a domenica nel Golfo di Napoli, dove vanno in scena le regate preliminari di America's Cup. Quattro mesi fa, nella prima serie di regate di avvicinamento alla vera Coppa America del prossimo anno, Luna Rossa ha battuto tutti a Cagliari. La preliminary regatta di Napoli inizia oggi con tre regate di flotta, domani si bissa con altre tre regate di flotta, mentre domenica si chiude con due regate di flotta e il match race finale tra le due imbarcazioni prime in classifica.

Preliminary regatta di Napoli, le barche in gara

Alla preliminary regatta di Napoli partecipano nove imbarcazioni: Luna Rossa (Italia) senior e Women &Young, ETN Zealand (Nuova Zelanda) senior e W&Y, GB1 (Regno Unito) senior e W&Y, Tudor Alinghi (Svizzera) senior, La Roche Posay (Francia) senior e American Racing Challenger (Stati Uniti) senior.

Orario e dove vedere in tv e in streaming la Coppa America

Le regate preliminari di Coppa America saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 2 e su Sky Sport Max. In streaming saranno visibili anche su Rai Play, Sky Go, Now e sul canale Youtube della Coppa America. Gli orari di oggi prevedono, nell'ordine: alle 14.10 regata di flotta 1; alle 14.46 regata di flotta 2; alle 15.27 regata di flotta 3.