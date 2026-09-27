Cosa ci hanno detto queste regate su Luna Rossa e i suoi avversari. E cosa cambierà nella vera America's Cup

E quindi, cosa hanno detto questi giorni di regate preliminari? Intanto un elemento che vale per tutti gli sport: vincere aiuta a vincere. Da questo punto di vista Luna Rossa ha fatto il pieno di entusiasmo. Poi che la barca italiana ha un equipaggio competitivo. Ma questo era qualcosa che si poteva capire già dai curriculum dei protagonisti e anche dalle prove di Cagliari. I ragazzi di Luna Rossa hanno dimostrato però in più un’ottima conoscenza del campo di regata e questa è una novità dato che sono le prime prove a Napoli , in quello che sarà lo specchio d’acqua in cui l’anno prossimo si farà sul serio. Le condizioni di questi giorni sono state ballerine. Nel primo, c’è stato un vento assente, poi debole e poi improvvisamente più sostenuto. Nel secondo, vento deciso e con forti oscillazioni, e un'onda importante. Oggi una brezza non troppo costante ma forse più simile alle condizioni che si troveranno il prossimo anno. In tutte le occasioni il team se l’è cavata alla grande, a parte qualche errorino che ci può stare, soprattutto in una regata di flotta: quel caos di barche , quando si farà sul serio, non si riproporrà.

La forza della testa

Nelle prove in cui Luna Rossa è andata in testa ha condotto in modo preciso la regata senza lasciare granché agli altri. Sintomo di una sicurezza e di un occhio per il vento che tranquillizza in previsione futura. La sintonia tra l’equipaggio sta migliorando: normale non sia ancora al top, davanti abbiamo ancora diverso tempo per provare. E poi c’è Peter Burling: un’assicurazione di professionalità ed esperienza. Luna Rossa ha anche dietro al team senior un equipaggio di giovani e donne assolutamente all’altezza della situazione. E questa è una buona notizia sia per il presente che per il futuro.

Gli avversari

E gli altri? New Zealand è sempre lì, con l’esperienza di un popolo di navigatori alle spalle, che la sta rendendo quasi imbattibile in tempi recenti. Chissà se si sono anche un po’ “nascosti” in queste regate preliminari. Comunque anche con qualche difficoltà di troppo, alla fine si ritrovano sempre lì, a contendersi le prime posizioni. Genio e sregolatezza i francesi che si trovano sempre tra l’Olimpo e l’abisso. Gli Usa hanno mostrato sprazzi di talento ma è evidente che c’è tanto lavoro da fare. GBR non ha fatte vedere sicuramente il lato migliore, anzi, probabilmente è la vera delusione di queste regate preliminari. Alinghi ha commesso qualche errore di troppo.

Entrano in gioco i big

Ora però si ricopriranno con i teloni gli AC40, barche uguali per tutti, di queste regate e l’anno prossimo si gareggerà con gli AC75, i protagonisti delle prove regine: la Louis Vuitton Cup prima e poi l’America’s Cup dopo. Lì entreranno in gioco anche le differenze tra le imbarcazioni. Quella è la vera incognita, un punto interrogativo non solo per i tifosi ma anche per i protagonisti stessi. Qualcosa che verrà svelato davvero soltanto quando saranno messe in acqua e si sfideranno tra di loro. È lì che si comincerà a capire quale mix di mezzo+equipaggio potrà sfidare i detentori neozelandesi. Provando a batterli. E, magari, facendo splendere nel cielo napoletano una fantastica...Luna Rossa.