La crescita dei giovani velisti, primo obiettivo del Campionato delle Zone FIV a squadre miste Under 25 che si è concluso domenica nelle acque del Golfo di Gaeta. Dopo le tre giornate di regate l’equipaggio dell’Emilia-Romagna ha messo la prua davanti alla Sicilia e al Lazio. Il Campionato, organizzato dalla Federazione Italiana Vela e dalla Sezione Vela della Guardia di Finanza, in collaborazione con il Comitato IV Zona FIV e lo Yacht Club Gaeta E.V.S., ha riunito a Gaeta le rappresentative di nove Zone. Fondamentale per la riuscita dell’evento è stato il lavoro del presidente della IV Zona Carlo Cacioppo, che ha curato la manifestazione con un’organizzazione impeccabile, eccellente e con la massima attenzione a ogni minimo dettaglio, insieme alla presenza del direttore sportivo della IV Zona Lazio Andrea Mauro. Alla cerimonia di premiazione è intervenuto il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, che ha espresso l’intenzione della FIV di continuare a incentivare la crescita della manifestazione e la partecipazione dei giovani velisti. Il vicepresidente dello Yacht Club Gaeta E.V.S., circolo che ha ospitato la manifestazione, Luca Simeone, ha ringraziato il Comandante della Sezione Vela della Guardia di Finanza, Capitano Francesco Nerone, il quale ha ricambiato per l’ospitalità e la collaborazione. Tra i presenti nel Golfo di Gaeta c’era anche il direttore sportivo del Nettuno Yacht Club, Valerio Taveri. Una piacevole coincidenza che ha offerto l’occasione per ricordare come il circolo - insignito della Stella d’Argento al Merito Sportivo CONI - stia tagliando il traguardo dei sessanta anni dalla fondazione (1966-2026). Un momento di festa e di condivisione per celebrare la storia del sodalizio, che resta sempre vicino alle grandi tappe e alle manifestazioni del mondo della vela, guardando sempre a un futuro con il vento in poppa.