Vela: il Nettuno Yacht Club alla Regata per la Pace di Cipro
A bordo di Almyra (arrivata al quinto posto) l’Ambasciatrice d’Italia a Cipro, Antonella Cavallari
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Nella meravigliosa cornice lungo la costa sud-orientale di Cipro, il Nettuno Yacht Club - affiliato alla Federazione Italiana Vela dal 1966, che vede attualmente Carlo Cacioppo alla presidenza della IV Zona e Andrea Mauro nel ruolo di direttore sportivo - ha preso parte alla “Regata per la Pace” organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Nicosia. La trasferta è stata affrontata con il prezioso e fondamentale supporto del Marina di Nettuno: un sostegno fortemente voluto dal presidente Ugo Lori, dall’amministratore delegato Ugo Nuzzi e dal consigliere Bruno Manciocchi, che hanno creduto con convinzione nell’iniziativa del circolo velico nettunese. Ventiquattro le imbarcazioni iscritte alla sfida, con oltre 120 velisti di 13 nazionalità: un record che fa della Regata della Pace la più grande regata amatoriale mai organizzata a Cipro. L’evento è stato promosso dall’Ambasciata d’Italia a Nicosia in collaborazione con la Cyprus Sailing Federation e con le marine di Larnaca e Ayia Napa. A bordo di Almyra, accanto all’equipaggio del NYC guidato al timone da Alessandro Lama, ha regatato S.E. l’Ambasciatrice d’Italia a Cipro, Antonella Cavallari, ideatrice dell’iniziativa. L’imbarcazione ha concluso al quinto posto della classifica, un risultato di rilievo in un campo di partecipanti internazionale e di alto livello. La Regata per la Pace è stata la prima tappa europea del roadshow internazionale verso l’America’s Cup, che a luglio 2027 approderà per la prima volta in Italia, a Napoli. L’Ambasciatrice d’Italia a Cipro, Antonella Cavallari, ha condiviso con l’equipaggio le 16 miglia della prova. Una presenza che ha dato alla partecipazione del Circolo un significato particolare: portare in regata, sotto la stessa bandiera, lo sport velico nettunese e la diplomazia italiana. «Per il Nettuno Yacht Club essere al via della Regata per la Pace è stato un onore e una responsabilità - dichiara Valerio Taveri, direttore sportivo del NYC -. Il nostro equipaggio ha portato a Cipro quello che il Circolo coltiva ogni giorno in mare: preparazione, affiatamento, rispetto per gli avversari e per le regole. Avere a bordo l’Ambasciatrice Cavallari ci ha ricordato che la vela non è solo competizione: è un linguaggio comune che unisce persone di nazioni diverse sulla stessa linea di partenza». Prosegue poi il diesse Taveri: «In un momento in cui il Mediterraneo vive tensioni profonde, una regata dedicata alla pace dimostra che lo sport può costruire ponti dove altri strumenti faticano. Siamo orgogliosi del team e di come ha rappresentato Nettuno e l’Italia. Questa esperienza rafforza il nostro impegno a far crescere la vela d’altura del Circolo e a portarla sempre più spesso nei campi di regata internazionali».
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