In 45.000 al via di Vivicittà

Roma, 6 aprile - Grandi numeri per Vivicittà, la manifestazione podistica organizzata dall’Uisp, che questa mattina ha allineato al via 45.000 podisti in 39 città italiane e 3 all’estero, tra Francia e Bosnia. Il vincitore assoluto di Vivicittà 2025 è arrivato proprio da una delle prove che si è svolta in Francia, a Saint-Ouen-sur-Seine, comune al nord di Parigi: si tratta di Youssef Mekdafou , 32enne di origini marocchine ma francese di passaporto, che ha vinto con il tempo compensato di 30:42. Mekdafou, vanta un titolo europeo a squadre nel cross conquistato agli Europei di Torino 2022. Al secondo posto Lorenzo Brunier , mezzofondista di Fénis che ha vinto ad Aosta in 30:55, terzo posto per Francesco Di Basilico , triatleta abruzzese vincitore della prova di Pescara in 31:07.

In campo femminile, la classifica finale compensata dà ragione a Barbara Bressi, la 36enne maratoneta, capace lo scorso anno di un quarto posto nella categoria W35 alla Maratona di Berlino, che ha vinto la prova di Reggio Emilia con il tempo compensato di 35:05. Al secondo posto la giovane Angela Mattevi, che ha vinto la prova di Latina in 35:18, terzo posto per Caterina Mangolini, vincitrice della gara di Ferrara in 35:52.

"Come accade dal 1984, data della prima edizione, Vivicittà unisce ai valori dell’attività sportiva per tutti, quelli per i diritti, la solidarietà, l’ambiente – commenta Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp - Quest’anno in tutte le città c’è stata una dedica speciale ai temi della pace e l’enorme partecipazione di atleti, scolaresche, persone di tutte le età, dimostra quanto questo valore sia nel cuore di tutte e tutti gli sportivi".

Vivicittà 2025 si svolge in collaborazione con la Fidal-Federazione Italiana di atletica leggera e gode dei patrocini di: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica; Ministero della Giustizia, Ministro per lo sport e i giovani

I partner della manifestazione sono Marsh, broker assicurativo leader nel settore sportivo, Consorzio Italia Ortofrutta e Consorzio Corepla. I media partner sin dalla prima edizione si confermano Radio 1 Rai e Corriere dello Sport.

I PRIMI DIECI CLASSIFICATI (tempo compensato)

Uomini

Medkafou Youssef Saint Ouen 00:30:42

Brunier Lorenzo Aosta 00:30:55

Di Basilico Francesco Pescara 00:31:07

Proment Loic Aosta 00:31:17

Boni Roberto Reggio Emilia 00:31:21

Eddami Ahmed Rimini 00:31:25

Farcoz Massimo Aosta 00:31:36

Baiocchi Nicola Livorno 00:31:51

Dell'Orefice Lorenzo Pescara 00:31:53

Nikolli David Salice Terme (Pv) 00:31:57

LE PRIME 10 CLASSIFICATE (tempo compensato)

Donne

Bressi Barbara Reggio Emilia 00:35:05

Mattevi Angela Latina 00:35:18

Mangolini Caterina Ferrara 00:35:52

Bernardini Sara Civitavecchia 00:36:05

Papa Isabella Civitavecchia 00:36:14

Badiali Francesca Reggio Emilia 00:36:18

Inglese Veronica Bari 00:36:27

Bertone Catherine Aosta 00:36:44

Sorici Rodica Aosta 00:37:01

Casati Emma Piacenza 00:37:21