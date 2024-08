Gli azzurri dello skateboarding park pronti a vivere il sogno olimpico

Azzurri dello skateboarding pronti a vivere il sogno Paris 2024. Saranno Alessandro Mazzara e Alex Sorgente a difendere i colori italiani nella competizione Park, in scena a Place de la Concorde, mercoledì 7 agosto. Eccellente il percorso di qualificazione ai Giochi francesi dei due skater. Mazzara ha chiuso il ranking mondiale in 20° posizione, Sorgente in 13° piazza. Entrambi hanno centrato uno dei 22 posti utili per la lotta alle medaglie olimpiche della gara maschile.



Alex Sorgente, gareggerà per la prima volta alle Olimpiadi. L’italoamericano della Florida nel 2016 ha vinto i Mondiali nella specialità park. Alessandro Mazzara, invece, è alla sua seconda partecipazione olimpica, dopo Tokyo 2020. Lo skater delle Fiamme Gialle, a soli 17 anni, ha disputato i suoi primi Giochi in Giappone, chiudendo in dodicesima posizione. “Manca poco ormai alle gare e siamo molto emozionati ed orgogliosi di partecipare a questa seconda Olimpiade della storia della disciplina - ha detto il commissario tecnico azzurro, Daniele Galli - Il percorso fatto quest’anno ci ha portato al grandissimo traguardo della qualificazione dei nostri due ragazzi ai Giochi di Parigi. Ovviamente ora il focus è quello di dare il nostro meglio. Siamo felici di poter rappresentare l’Italia e che anche nel nostro Paese si possano aprire nuove prospettive per la scena skate futura”.



Competizione Park che a Parigi sarà aperta dalla gara femminile, in programma martedì 6 agosto. Mercoledì 7 spazio alla prova maschile con i nostri in lotta con le star mondiali dello skateboarding. Preliminari a partire dalle 12:30, seguiti dalla finale delle 17:30. Gli atleti avranno a disposizione 45 secondi in ciascuna delle tre run, per eseguire il maggior numero possibile di trick, all'interno della bowl, una struttura che simula le forme delle piscine vuote.



Diversi i criteri che permetteranno ai giudici di valutare le performance degli skater, come: trick più complessi che avranno i punteggi più alti, precisione e pulizia con cui vengono eseguiti i trick, la diversità e la creatività, la capacità di mantenere una velocità costante e una linea fluida durante l'intera run, l’abilità dello skater nello sfruttare tutte le parti della struttura. Il punteggio finale sarà stabilito dalla migliore delle tre run.



“L’ultima gara delle qualifiche è andata alla grande - ha sottolineato Alessandro Mazzara - Siamo tutti entusiasti, non poteva andare meglio! Sono contento anche per Alex che ha spaccato in tutta la stagione e ha conquistato il pass!”.



Straordinaria la location di Place de la Concorde. Vista mozzafiato offerta da Parigi nello skatepark situato tra gli Champs Elysées e il Jardin des Tuileries. Una quinta spettacolare quella scelta, a sottolineare l’anima street di questo sport e la piena integrazione con il patrimonio culturale. Un'esperienza unica tra l'adrenalina della competizione e la bellezza della capitale francese, a ribadire l’appeal mediatico e il grande successo dello skateboarding, alla sua seconda partecipazione nel programma olimpico.