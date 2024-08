Paris 2024. Gli Azzurri dello skateboarding chiudono i Giochi con due grandi prove

Gli azzurri dello skateboarding park chiudono una grandissima Olimpiade 2024 con un sesto e un undicesimo posto. A Place de la Concorde , con lo scenario mozzafiato offerto da Parigi, nell’impianto situato tra gli Champs Elysées e il Jardin des Tuileries, è andato in scena oggi lo spettacolo straordinario della gara Park maschile . È Alex Sorgente il migliore dei nostri. L’italoamericano chiude con una eccellente sesta piazza, disputando una finale dai contenuti tecnici di altissimo livello, riservata ai migliori otto atleti, arrivati alla prova per le medaglie dopo i turni preliminari della mattina. Bellissima la gara dell’altro italiano, Alessandro Mazzara che centra una 11° posizione sui 22 in gara, migliorando il risultato di Tokyo 2020, dove si era piazzato dodicesimo.

Straordinario l’impatto dello skatepark a La Concorde, con migliaia di spettatori e appassionati a tifare le star mondiali della disciplina. Spettacolo nello spettacolo la presenza sugli spalti di due icone come Tony Hawk e Snoop Dogg. Si parte alle 17.30 con i migliori otto a contendersi le medaglie, in una finale che vedeva ai blocchi di partenza il campione olimpico Keegan Palmer. L’australiano conferma la vittoria di Tokyo vincendo l’oro anche a Parigi, con una prima run impressionante. 93,11 il punteggio che vale la vittoria olimpica. Seconda piazza per lo statunitense Tom Schaar, bronzo per il funambolo brasiliano Augusto Akio.

Alex Sorgente disputa un’ottima finale, non riuscendo a ripetere il punteggio di 91,14 dei preliminari, chiudendo con 84,26 che vale la sesta posizione, migliore risultato di un azzurro alle Olimpiadi, nello skateboarding.

“La settimana trascorsa a Parigi è stata davvero emozionante - ha commentato il Ct azzurro Daniele Galli - Abbiamo fatto un ottimo lavoro di team nelle practice, preparando delle linee competitive che si sono rivelate efficaci. Alessandro Mazzara ha chiuso la sua run più semplice tra quelle preparate ma non è bastata per passare il taglio degli 8 finalisti. Sono sicuro che l’esperienza lo aiuterà a migliorare ancora di più perché ha la stoffa per stare tra i più forti. Alex Sorgente ha skateato benissimo con stile e tricks unici che lo contraddistinguono - ha sottolineato il Ct - È stato sfortunato a non chiudere la sua run in finale, perché aveva ottime chance, ma termina comunque in 6° posizione. Sono molto orgoglioso dei ragazzi e del lavoro fatto con tutto il team. È sicuramente un’esperienza che non dimenticheremo. Ora ci si prepara per LA!”.

Ma lo spettacolo dello skateboarding e degli sport rotellistici non finisce qui. La stagione 2024 si concluderà con il più importante avvenimento mondiale dedicato agli sport su rotelle, i World Skate Games Italia che andranno in scena dal 6 al 22 di settembre. Le star di 12 discipline, tra cui anche lo skateboarding, infiammeranno con trick e performance straordinarie le piazze e gli impianti delle città italiane. Una manifestazione che coinvolgerà migliaia di atleti da ogni parte del globo, confermando lo spirito e la filosofia degli sport su rotelle, urban, giovani e sostenibili !