World Skate Games, il 6 settembre la Cerimonia di Apertura a Piazza di Spagna

I World Skate Games 2024 sbarcano in Italia per la prima volta nella storia delle discipline rotellistiche. Tutti gli sport praticati su rotelle si fondono in un vero e proprio festival della gioventù e dell’intrattenimento in una manifestazione unica nel suo genere, organizzata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici e da quella internazionale World Skate. Dodici Campionati Mondiali all’interno di un evento globale che regalerà a tutti gli appassionati emozioni mozzafiato e un'esperienza senza precedenti.

Il 6 settembre l’Opening Ceremony a Piazza di Spagna Piazza di Spagna sarà il luogo iconico dal quale verranno inaugurati i Giochi. La Cerimonia di apertura andrà in scena venerdì 6 settembre alle ore 21.00, alla presenza delle autorità e del pubblico internazionale, tra la Barcaccia e Trinità dei Monti, con una suggestiva parata di bandiere e uno show di luci unico nel suo genere. Inclusività, spettacolarità e spirito di aggregazione saranno i temi dominanti dello show; attore principale ovviamente lo sport in grado di scuotere anche le nuove generazioni. Gli atleti e le loro acrobazie riusciranno infatti a ispirare i giovanissimi che diventeranno veri e propri protagonisti della cerimonia. Le sei arti animeranno così un palcoscenico che tutto il mondo ci invidia: music e light design spettacolari ci guideranno in un excursus sportivo, per vivere le emozioni dei WSG e le imprese degli atleti che hanno già conquistato intere generazioni. Non mancherà in ultimo la sfilata delle nazioni che nelle prossime settimane scriveranno un nuovo capitolo della storia sportiva. La Cerimonia è stata curata da Alessandro Aquilini e Gianmarco Dottori di Little Eagles e da Triggger, azienda milanese fondata da Luca Mazzoni e Roberto Riva, con la regia di Gennaro Girasole che ha seguito la direzione creativa, in collaborazione con le due realtà. Festival dei giovani in 4 regioni Italiane I WSG 2024 non saranno solo il Mondiale dei Mondiali a rotelle, ma un vero festival urbano che interesserà 4 regioni dal 6 al 22 di settembre. Ogni evento, immerso nel cuore delle città, a partire da Roma, tra Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte, sarà scandito a ritmo di musica, colonna sonora imprescindibile che animerà ogni competizione in un mix di trick, salti, record e giochi di squadra. I Fan Fest accompagneranno tutte le gare con intrattenimento, concerti e show, per unire atleti, fan e tutte le comunità locali. Dopo il grandissimo successo dei mondiali 2022, andati in scena a Buenos Aires, l'Italia ospiterà la quarta edizione dei World Skate Games. L’evento avrà il supporto istituzionale sia centrale, grazie al sostegno del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che locale, con il coinvolgimento ed il contributo di tutti i Comuni e le Regioni coinvolte.

Roma suggestivo teatro urbano La Città Eterna sarà il fulcro dei WSG ITALIA 2024. Cluster urbano a cielo aperto, unico e suggestivo, la capitale ospiterà, in 3 sedi speciali, Colle Oppio, Pincio e Ostia, le gare di Skateboarding, Scootering, Roller Freestyle, Inline Freestyle, Skate Cross e Esport. Colle Oppio, con il suo skate park street, affacciato sul Colosseo, rappresenta l’integrazione e la fusione tra storia e sport estremo. Questo scenario unico al mondo ha già ospitato negli ultimi anni le tappe di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi e i campionati mondiali dello skateboarding street. Il Pincio, uno dei luoghi iconici di Roma, è celebre per i suoi splendidi giardini e le vedute panoramiche sulla città eterna. Con i suoi viali alberati e gli scorci mozzafiato, la terrazza del Pincio accoglie le discipline dello skateboarding e roller freestyle vert, dell’inline freestyle e dello skate cross e i modernissimi esport, regalando un’esperienza unica in un contesto di straordinaria bellezza e cultura. Ostia nel tempo si è trasformata nel punto di riferimento per gli amanti di sport su rotelle, grazie al suo skate park the Spot che ha riportato i giovani al centro dello spazio urbano e della loro città. Tra le spiagge con tramonti indelebili e il vivace lungomare, con il fiore all’occhiello del Parco Archeologico di Ostia Antica, è diventata meta perfetta per gli appassionati di sport, e ospiterà le discipline “park” dello skateboarding, dello scootering e del roller freestyle, in un’atmosfera elettrizzante e calorosa, nella sede degli ultimi mondiali di skateboarding park, andati in scena lo scorso anno.

Sabatino Aracu: “unico evento accomunato dalla passione per le rotelle” “I World Skate Games sono l’evento iridato che assegna più titoli mondiali di sempre: 156 - ha sottolineato il presidente della Federazione Italiana e di quella mondiale World Skate, Sabatino Aracu - Arriveranno per la prima volta in Italia, dopo le edizioni di Nanchino, Barcellona e Buenos Aires. Un unico irripetibile evento di 12 campionati del mondo di 12 discipline diversissime tra loro, accomunate da una grandissima passione, le rotelle. Una community unita di atleti e di sport aperti a tutti, soprattutto ai giovani”. I Numeri dei World Skate Games Italia 2024 12 discipline, tra cui quella olimpica dello skateboarding, 4 regioni coinvolte, 20 differenti locations, 12.000 tra atleti e team, 600 competizioni, 100 Paesi partecipanti, oltre 100 broadcasting tv e media, più di 150 titoli iridati, per la manifestazione che, a livello internazionale, assegna più titoli nella storia degli eventi sportivi. Sono solo alcuni dei numeri dello straordinario Mondiale dei Mondiali. Gli sport su rotelle godono, ormai da diversi anni, di un grandissimo appeal mediatico, di migliaia di followers e di un seguito internazionale in costante aumento, grazie a tantissimi appassionati e a una crescita continua di anno in anno. Il trailer di lancio della manifestazione: https://www.youtube.com/watch?v=f528l9yCv0A Italia palcoscenico del Mondiale dei Mondiali Quattro le regioni che ospitano i World Skate Games: Lazio, Abruzzo, Emilia-Romagna, Piemonte. L’Abruzzo sarà coinvolto con diverse città. Pescara, dinamica città adriatica, è rinomata per le sue lunghe spiagge sabbiose e l’atmosfera vibrante ospiterà la gara dei 100 metri del pattinaggio corsa e la suggestiva Roller Marathon. La 42 Km tra le strade del lungomare adriatico: Pescara, Francavilla al Mare e Montesilvano. Chieti, affascinante città collinare, unisce storia millenaria e bellezze naturali. Con la sua ospitalità autentica, accoglie le competizioni dello skateboarding slalom e dell’Inline Slalom. Montesilvano, famosa per le sue spiagge dorate e il lungomare vivace, sarà teatro delle gare di roller derby e del pattinaggio corsa su Pista. Sulmona, celebre per la sua ricca tradizione culturale e le vedute montane, già sede dei Mondiali di Pattinaggio negli anni ‘90, vanta una lunga esperienza nell’ospitare eventi sportivi di alto livello. Con le sue affascinanti piazze e il suo patrimonio artistico offre un contesto ideale per le gare di pattinaggio corsa su strada nella suggestiva Piazza Garibaldi. Roccaraso, incantevole località montana nel cuore dell’Abruzzo, ha ospitato prestigiose manifestazioni rotellistiche nel recente passato. Conosciuta per le sue piste da sci e il fascino naturalistico, sarà sede delle gare di Inline Hockey. Tortoreto, cittadina abruzzese affacciata sul mare, nota per il suo lido, per le sue spiagge che si estendono per oltre 4 km e per il centro storico, sarà il palcoscenico del downhill. In Piemonte, Novara vedrà sfidarsi le nazionali di hockey su pista. La città trasuda storia per il Rink Hockey. Una tradizione centenaria e una squadra che è stata la più vincente d’Italia, con 32 scudetti. Con i World Skate Games Novara riaccende la sua storica passione per le rotelle, celebrando il mondiale dei mondiali in 4 dei suoi palazzetti più iconici e ospitando i più forti campioni mondiali. L’Emilia-Romagna teatro storico del pattinaggio artistico. Rimini, non solo una delle mete più prestigiose del turismo internazionale, ma anche il centro nevralgico di un territorio ricchissimo di testimonianze artistiche. Il rapporto tra la città e il pattinaggio è forte. Nel 1985 venne organizzato il primo Campionato Mondiale, un evento di successo, ancora oggi ricordato dagli appassionati. Rimini attiva nel turismo a 360° e attenta da sempre a promuovere lo sport. In questo movimento il pattinaggio artistico rappresenta un’autentica eccellenza, una tradizione antica e prestigiosa che ha trovato la sua perfetta sintesi in due atleti leggendari, Beatrice Palazzi Rossi & Patrick Venerucci, 9 volte campioni del mondo nella specialità della coppia. Qui il calendario generale dei WSG Italia 2024 segui i mondiali su : www.worldskategamesitalia2024.org

