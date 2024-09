World Skate Games, ieri la Cerimonia di Apertura a Piazza di Spagna

I World Skate Games sono finalmente realtà. Il più grande evento mondiale dedicato a tutti gli sport su rotelle ha vissuto il suo suggestivo prologo con la Cerimonia di Apertura, andata in scena ieri sera alle 21.00, nella splendida cornice di Piazza di Spagna. Trinità dei Monti e la Barcaccia hanno fatto da straordinaria cornice all’evento inaugurale, curato dalle due realtà di Milano e Roma Little Eagles e Triggger.

Un incipit dei WSG 2024, quello della Cerimonia di ieri a Trinità dei Monti, pensato e rivolto in modo particolare alle nuove generazioni che ci insegnano come i social siano anche uno strumento aggregativo che si muove di pari passo con lo sport, rendendolo ulteriormente accessibile. Music e light design spettacolari hanno supportato, durante la Cerimonia, l’excursus sportivo, per far vivere a tutti i presenti lo spirito urban e young e le emozioni dei WSG e degli atleti, capaci di conquistare intere generazioni, guidandoli dalle strade alle medaglie. Uno show curato da Little Eagles e da Triggger, fondate rispettivamente da Alessandro Aquilini e Gianmarco Dottori e da Luca Mazzoni e Roberto Riva. La regia di Gennaro Girasole. Diverse le maestranze italiane coinvolte, tra queste Cue e Next Show.