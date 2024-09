World Skate Games, l’Italia parte alla grande: 11 gli ori nelle prime giornate

L’Italia parte subito forte ai World Skate Games 2024. Team azzurro che sale in vetta al medagliere provvisorio dei Giochi con 11 ori, staccando Francia e Germania su tutte, dopo le prime 4 giornate di competizioni.

Una manifestazione che conferma il successo degli sport su rotelle, urban young e sostenibili che in questa edizione 2024 sta regalando emozioni mozzafiato a tutti gli appassionati e ai tanti spettatori presenti in ogni giornata. A partire dalle gare di Roma, per passare poi in Abruzzo, Novara e Rimini. 12 discipline, 22 mondiali all’interno di un unico evento globale. Più di 12.000 tra atleti e team, 4 regioni coinvolte fino al 22 di settembre.

Medaglie italiane che arrivano in queste prime giornate da più discipline, con i nostri sempre in evidenza a interpretare prove che stanno infiammando le venue mondiali. A Chieti, in Abruzzo, il team tricolore dell’inline slalom porta a casa 7 ori, 5 argenti e 4 bronzi. Dalle gare di skate cross, in corso nello spot del Pincio a Roma, arrivano 4 medaglie d’oro, 2 d’argento e 2 di bronzo. Bellissime anche le prestazioni dei nostri atleti del pattinaggio artistico inline che a Rimini centrano altre quattro medaglie, 2 d’argento e 2 di bronzo.

Nel suggestivo centro storico di Chieti gli azzurri dello Slalom portano in alto il tricolore. Nella cittadina abruzzese i nostri iniziano subito alla grande e chiudono il mondiale di Alpine con 16 medaglie complessive. Spiccano tra queste gli ori di Anna Minali nello slalom gigante junior e nella combinata Junior femminile, di Lorenza Cesaris nel gigante e nella combinata senior donne. Oro anche nella gara Team Event Gigante con l’Italia che si impone su Germania e Spagna. Combinata Junior maschile che porta l’oro di Mattia Pe e mette in evidenza un podio tutto azzurro, con il secondo posto di Cristian Rondi e il bronzo di Antonio Fanchini. Due i bronzi per Angelica Paola Quadrio, nella combinata e nel gigante junior donne. Sono sempre Cristian Rondi e Mattia Pe a portare altre due medaglie, rispettivamente quella d’argento e quella di bronzo, nel gigante junior maschile. Prova Team Slalom che regala un altro argento alla squadra azzurra, nella gara vinta dalla Germania. Slalom Speciale Junior che vede, nella prova maschile, centrare il secondo oro personale di Mattia Pe e l’altro argento di Cristian Rondi. Argento anche di Lorenza Cesaris, nello speciale senior femminile.

Il team azzurro di Skate Cross chiude i WSG con un bilancio al di sopra di ogni aspettativa. Pincio letteralmente infuocato dalle splendide gare dei ragazzi del CT Andrea Ronco. Tra le junior donne sono Ludovica Rimondi e Rebecca Minetto a mettersi la medaglia al collo, vincendo rispettivamente oro e bronzo. Nella categoria senior maschile un grandioso Luca Borromeo, dopo l’argento di Shanghai 2023, riesce questa volta a conquistare la medaglia d’oro, davanti a Francia e Messico. Nelle senior donne anche Matilde Arosio migliora il secondo posto dei mondiali dello scorso anno, centrando la medaglia d’oro. Il Team Cross femminile vede le italiane in prima e terza posizione del podio, con le francesi seconde. Nella categoria maschile italiani d’argento dietro la Francia, con il team Messico in terza posizione finale.

A Rimini arrivano anche le prime medaglie azzurre del pattinaggio artistico inline. Nei Padiglioni Exhibition Group della Fiera di Rimini, l’Italia porta a casa ben 4 medaglie delle 9 in palio, frutto dei podi femminili Junior e Senior. E festeggia anche una riminese di Morciano di Romagna: Alessia Bilancioni. Alla sua prima partecipazione iridata la nostra Clara Barattoni torna a casa con un bell’argento sulle note del brano di Danna Paula “Aùt te quiero” che vale un punteggio di 99.83. In prima posizione dopo il programma corto, la 18enne di Treviso è scesa di un posto a favore della spagnola Macarena Pitto Gutiérrez, prima con 101.40. Chiude il podio un’altra azzurra: la 17enne, anche lei trevigiana, Sofia De Lazzari con un punteggio di 94.93. Stesso scenario sul podio femminile Senior con le due italiane Sofia Ciacia e Alessia Bilancioni alle spalle della spagnola Paula Romaguera Pèrez. Dunque seconda medaglia d’oro per la Nazionale iberica che ottiene con l’atleta dell’Inline Paula Romaguera Pèrez un punteggio di 121.23. Alle sue spalle, con 108.51 punti, si ferma l’azzurra Sofia Ciacia e al terzo Alessia Bilancioni con 106.85. Le emozioni continuano. Il Mondiale dei Mondiali è pronto a regalarci altre giornate indimenticabili ! Segui il live delle gare su: https://fisrtv.it/login Rimani aggiornato sui risultati degli azzurri: https://www.fisr.it/ Il sito ufficiale dei WSG 2024: https://worldskategamesitalia2024.org/

© RIPRODUZIONE RISERVATA