Motorola illumina World Skate Games a Roma

Motorola , azienda leader nel settore della telefonia mobile e parte del Gruppo Lenovo, annuncia oggi la sua sponsorizzazione di World Skate Games , la competizione di livello mondiale di tutti gli sport su rotelle, in programma a Roma da oggi, 3 settembre , fino al 21 settembre 2024 . Sarà un’esperienza senza precedenti, in cui tutti i 12 sport praticati sulle rotelle si fonderanno in un turbinio di emozioni mozzafiato e si mescoleranno sport, musica e intrattenimento. Motorola, da sempre vicina al mondo dello sport e dei giovani, sostiene con orgoglio questo evento che unisce talento, passione e adrenalina. I World Skate Games rappresentano un'occasione unica per gli appassionati di questo sport di assistere alle performance dei migliori skater al mondo e vivere un'esperienza indimenticabile.

Motorola ha allestito uno stand dedicato all'interno dell'area espositiva, dove i visitatori potranno immergersi nel mondo Motorola. Lo stand, con la sua vetrata brandizzata con il logo Motorola, invita i visitatori a scoprire l'universo del brand e il nuovo dispositivo all’avanguardia appena annunciato, edge 50 neo, un device innovativo disponibile in 4 vivaci tonalità e dal design curato nei minimi dettagli. Le pareti interne sono state allestite per offrire un'esperienza interattiva con i colori Pantone che caratterizzano il device: i visitatori potranno davvero immergersi in tutte le sfumature di colore di edge. Inoltre, sarà disponibile un’ulteriore area Motorola di relax/ricarica, a disposizione di tutti i visitatori per concedersi una pausa e ricaricare i propri dispositivi mobili.

Non è finita qui: durante le settimane del World Skate Games, a Roma Motorola organizzerà un'emozionante attività di skating in notturna, offrendo ai partecipanti un'esperienza unica e coinvolgente.

Carlo Barlocco, Executive Director, General Manager Italy e Head of EMEA B2B di Motorola, ha affermato: "Siamo entusiasti di prendere parte a questo vero e proprio festival dedicato a tutti gli sport su rotelle. Ancora una volta, Motorola si avvicina al mondo dei giovani e degli appassionati di sport. Lo skate, infatti, è stato lo sport più seguito dalle giovani generazioni anche durante le Olimpiadi di Parigi 2024 e crediamo che incarni perfettamente i valori di passione, creatività e determinazione che condividiamo come brand. Non vediamo l'ora di accogliere i visitatori nel nostro stand e di offrire loro un'esperienza indimenticabile."