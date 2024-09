Il Credito Sportivo al fianco della Fisr per i World Skate Games

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A al fianco della Federazione Italiana Sport Rotellistici nell’organizzazione dei World Skate Games 2024. 12.000 persone tra atleti, allenatori e delegazioni provenienti da 100 Paesi nel mondo sono attesi in Italia per i giorni di gara che si terranno dal 6 al 12 settembre.

I World Skate Games rappresentano un’opportunità unica per valorizzare gli sport su rotelle, per stabilire relazioni con i giovani, i primi appassionati di queste discipline.

ICSC, che collabora da anni con la Federazione per favorire lo sviluppo della pratica sportiva e delle infrastrutture dedicate alla rotellistica, ha sostenuto i WSG non solo per la rilevanza sportiva internazionale ma anche per la capacità dell’evento di coinvolgere quattro Regioni contemporaneamente con ricadute sociali estremamente positive per i territori e le comunità.

I World Skate Games 2024 saranno un Festival della Gioventù oltre che un esempio di come l’Italia sia in grado di gestire e ospitare i grandi eventi sportivi mondiali che riescono a valorizzare anche i territori.

ICSC S.p.A., banca pubblica per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura, è al fianco di tutte le Federazioni, gli organismi sportivi, gli Enti Territoriali, le Università e il mondo del No Profit per favorire la diffusione dello Sport a 360 gradi attraverso il finanziamento delle infrastrutture sportive.