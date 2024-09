Rock’n’roll Italia ai World Skate Games 2024. Azzurri in vetta a metà competizione

Da Roma all’Abruzzo, da Novara a Rimini è un’Italia che vola e conquista titoli ai World Skate Games 2024, in programma fino al 22 di settembre. Sono 18 le medaglie d’oro portate a casa dal Team Azzurro in tutte le competizioni andate in scena nelle prime 9 giornate del Mondiale dei Mondiali. La manifestazione internazionale, dedicata a tutti gli sport su rotelle sta regalando emozioni indescrivibili ai tantissimi spettatori e appassionati presenti in tutte le giornate di gare. Squadra azzurra che sale in vetta alla classifica provvisoria a metà del tragitto iridato. Sono 18 le medaglie d’oro, 18 quelle d’argento e 17 quelle di bronzo.

Pioggia di medaglie a Montesilvano per lo speed skating tricolore Vincenzo Maiorca è il nuovo campione del mondo nella 200 mt ad atleti contrapposti. Il siciliano domina la sua gara e scatena l'entusiasmo del pubblico con i suoi festeggiamenti. Emozionato, ha subito dedicato la vittoria a chi lo supporta ogni giorno. L'abbraccio più caloroso è arrivato dal compagno di squadra e simbolo di fair play, Duccio Marsili che ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo. Il senese della Mens Sana riesce a centrare anche una straordinaria medaglia d’oro nella 1000 mt, regalando un grandissimo show ai tantissimi spettatori presenti a Montesilvano. Titolo mondiale che per Duccio Marsili arriva anche grazie allo splendido lavoro di squadra di Giuseppe Bramante. Una finale di altissimo livello, quella della 1000 metri, in cui Giuseppe ha lanciato Duccio in una volata mozzafiato e a velocità impressionanti. Bellissima la sfida con il belga Bart Swings, ma è stato Duccio il più forte. L’azzurro taglia il traguardo con la sua famosa spaccata e a braccia alzate, per la gioia di tutta l’Italia. Giuseppe Bramante centra una meritatissima medaglie di bronzo nella 10000 mt eliminazione senior.

Senior Donne che continuano a dare grandissime soddisfazioni al Team Italia e al CT Massimiliano Presti. Asja Varani conquista una splendida medaglia d'argento nella 200 mt ad atleti contrapposti. Per gli amanti delle statistiche, questo è il terzo argento consecutivo di Asja nei 200 mt Dual Time Trials. Altro fantastico argento è quello di Edda Paluzzi nella durissima 5000 mt a punti. Edda e l'altra azzurra Irene Paganelli, interpretano magistralmente una gara in piena sintonia e di grande collaborazione. Edda non delude e conquista ben 7 punti, seconda solo a Yu Hsin Chang, China Taipei, con 10 punti, mentre Gabriela Rueda si piazza terza.

Tra le junior donne a dominare è Sofia Paola Chiumento che conquista due splendide medaglie d'oro. La prima nella 200 metri ad atleti contrapposti, la seconda nella 500 mt su pista. Prova della 500 che vede la Chiumento gestire la gara in grande stile e superare la colombiana Dairy Charit Londono Cardenas negli ultimi metri. Splendido anche il bronzo di Rita De Gianni nella stessa prova junior. Carola Falco sorprende tutti con la sua prestazione che le vale il terzo gradino del podio nella 200 mt junior. Gli italiani non mollano un centimetro e continuano a portare a casa risultati e medaglie. Gli Junior maschi ci regalano un argento e un bronzo. Nella 200 metri Guglielmo Lorenzoni, dal nono posto della qualifica, si va a prendere una bellissima medaglia d’argento, mentre Cristian Scassellati disputa una gara solida, concludendo al terzo posto. Giacomo Gobbato aggiunge un bronzo al medagliere tricolore, quello 500 mt Junior uomini. Skateboarding Street: Ottime prove degli Italiani Un'edizione indimenticabile quella dei Mondiali di Skateboarding Street dei World Skate Games 2024 ! Tra debutti promettenti e grandissime prove, gli atleti azzurri hanno dato il massimo sul palcoscenico internazionale. Gli skater in gara erano stati selezionati sui risultati degli ultimi Campionati Italiani, a conferma del valore e della competitività della scena nazionale. All’ombra del Colosseo, nel park di Colle Oppio, stracolmo di spettatori per la finale di ieri, 14 settembre che ha chiuso le competizioni street, il migliore degli azzurri è Agustin Aquila. L’italiano sfiora la finale piazzandosi decimo, a pochissimi punti dall’ottava posizione utile per disputare la finale mondiale. Aquila ha impressionato tutti nella sua prima apparizione nelle semifinali. Un risultato che lo porta a entrare nella top 10, a testimonianza della crescita del suo talento (222,29 punti). Un traguardo importante per lui e tutto il team nazionale.

Pattinaggio Artistico: A Rimini Italia d’oro Immensa la nostra Benedetta Altezza che vince per la prima volta il titolo mondiale del Singolo Senior donne. Ma un grande applauso anche all’altra azzurra Gioia Fiori che, rientrata da un importante infortunio mette al collo la medaglia d’argento. L’Italia si distingue anche nella categoria maschile del Singolo con Alessandro Liberatore. È lui il nuovo campione mondiale, davanti al portoghese Craveiro e allo spagnolo Yanez Peres. Così, dopo il titolo femminile di Benedetta Altezza, la Nazionale italiana fa doppietta nel Libero. “C’è stato talmente tanto lavoro dietro, e altrettanta speranza, che ancora non ci credo - racconta il bolognese classe 1999 - È il sogno di una vita e realizzarlo in Italia è stato fantastico”. Liberatore ha eseguito un programma lungo sul sogno olimpico, ottenendo un punteggio finale di 240.02. Ci crede fino all’ultimo la campionessa italiana Benedetta Altezza e con la sua “Maria Callas” lascia tutti a bocca aperta; punteggio 198.14. L’atleta napoletana ai mondiali 2023 in Colombia aveva chiuso al sesto posto. Alle sue spalle rientra dopo un lungo stop la 19enne Gioia Fiori (179.31), infine chiude la classifica la spagnola Elna Francés Marìn con 165.25. “Questo era il mio sogno nel cassetto da quando ho iniziato a pattinare e l’ho finalmente realizzato - spiega Benedetta Altezza, 18enne di Napoli - Avevo delle avversarie forti, un piccolo errore nel libero avrebbe in effetti potuto cambiare la classifica. Avevo comunque un po’ di vantaggio; ho pensato di fare bene e di lasciarmi trasportare dal calore del pubblico”. Inline Freestyle regala medaglie ed emozioni alla Terrazza del Pincio Argento e bronzo per Degli Agostini e Guslandi nel Classic Freestyle Slalom. Finalmente il sole è tornato a splendere su Roma e sulla terrazza del Pincio, dove da quattro giorni si sta svolgendo il Campionato mondiale di inline freestyle. Le ultime due giornate condizionate dalla pioggia che ha costretto i giudici a modificare il programma delle gare. Nel pomeriggio di ieri è il Classic Freestyle Slalom ad andare in scena nella bellissima pista con vista Città Eterna. Buonissimi i piazzamenti degli azzurri sia nella competizione junior che in quella dei senior. Nella categoria maschile i veterani Valerio Degli Agostini e Lorenzo Guslandi centrano un secondo e un terzo posto mondiale, intaccando l’egemonia asiatica e guadagnando una medaglia d’argento e un bronzo, dietro al campione in carica cinese Zhang Hao.

