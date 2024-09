World Skate Games. Team Azzurro continua a stupire. Sono 23 gli ori

L’Italia continua a stupire e a conquistare titoli e medaglie ai World Skate Games 2024, in programma fino al 22 di settembre. Team azzurro in grande spolvero nell’appuntamento mondiale dedicato a tutti gli sport su rotelle.

22 Campionati Mondiali all’interno di un’unica grande manifestazione che sta animando e colorando le città italiane dallo scorso 6 settembre. Quattro le regioni coinvolte, con Roma fulcro dell’evento internazionale e l’Abruzzo e le città di Rimini e Novara protagoniste dei WSG Italia che si confermano come uno dei più importanti avvenimenti sportivi in ambito globale. Pazzeschi i numeri del Mondiale dei Mondiali: 12.000 atleti e team coinvolti, 156 titoli iridati da assegnare, migliaia di spettatori presenti alle competizioni, milioni di followers social, a conferma di come le discipline rotellistiche siano oramai gli sport del momento. Urban, young e sostenibili le parole chiave di questo grande successo.

Team azzurro che vola in testa al medagliere provvisorio dei Giochi con 23 ori, 24 argenti e 21 bronzi. Titoli e medaglie che arrivano a pioggia per le diverse squadre nazionali, con i nostri ragazzi sotto i riflettori, grazie a prestazioni da veri fuoriclasse. Rimangono distanti la Colombia, a 16 ori e la Germania, terza e ferma a 9 medaglie d’oro.

Artistico brilla a Rimini Alla Fiera Rimini brillano gli atleti del pattinaggio artistico. I nostri Alice Esposito e Federico Rossi vincono la medaglia d’oro nella coppie artistico senior, riconfermandosi campioni del mondo e annunciando il loro ritiro. Giornate ricche di emozioni in Romagna, non solo per le medaglie conquistate dalla Nazionale italiana, ma anche per il saluto al pattinaggio di una delle coppie che ha fatto la storia azzurra della disciplina. Podio tutto tricolore nella stessa gara senior con Micol Mills e Tommaso Cortini, argento Caterina Locuratolo e Jacopo Russo, bronzo.

“Prima di scendere in pista ci siamo guardati e ci siamo detti “Solo noi due, come sempre, facciamo quello che ci piace per l’ultima volta” - raccontano Esposito e Rossi, che a Rimini sono di casa - È bastato quello sguardo per farcela”. Coppie artistico junior che regalano altre medaglie all’Italia, l’oro di Angelica Polli e José Enrico Inglese e l’argento di Ludovica Pari e Noah Cavallini.

Medagliere italiano dell’artistico che ad oggi conta 18 medaglie: 5 ori, 8 argenti e 5 bronzi ai quali hanno contribuito le splendide prestazioni degli altri nostri atleti. A partire dal tandem composto da Roberta Sasso e Gherardo Altieri De Grassi che, nelle coppie danza senior, si riconfermano campioni iridati.

I due, che nei prossimi giorni saranno impegnati anche con la Solo dance, hanno portato una Freedance su “Paolo e Francesca”, insediandosi al vertice della classifica e chiudendo con un punteggio di 158.03. Prova senior che ha visto in grande evidenza le altre due coppie danza, Caterina Artoni e Roul Allegranti con l’argento e Martina Nuti e Nicholas Masiero con il bronzo. Tra gli Junior bellissima la medaglia d’argento conquistata da Elisa Cavina e Yuri Allegranti.

Pattinaggio Corsa grande conferma internazionale Da Montesilvano a Sulmona, dalla pista alla strada, gli azzurri del pattinaggio corsa continuano a stupire in questi World Skate Games 2024. Team tricolore del CT Massimiliano Presti che si sta confermando come una delle più forti Nazionali in ambito internazionale, superando già lo splendido risultato del Mondiale dello scorso anno.

Nell’ultima giornata dedicata alle gare su pista arrivano altre medaglie tricolori. Le curve paraboliche della pista di Montesilvano vedono sempre e comunque protagonisti i nostri che si ripetono anche nella 500 mt senior, con un altro oro per Duccio Marsili e un argento per Vincenzo Maiorca. Autori di una gara commovente e di un grande lavoro di squadra. Straordinaria e senza storia la netta vittoria della staffetta azzurra nella gara dell’Americana Senior maschile a squadre. Il quartetto italiano domina sui 3000 m in vesmaco e porta a casa un altro oro iridato con Vincenzo Maiorca, Duccio Marsili, Giuseppe Bramante e Daniel Niero. È d’argento la medaglia di Sofia Paola Chiumento nella 1000m junior donne. Nello splendido scenario di Sulmona, nella suggestiva Piazza Garibaldi, luogo che unisce storia e sport, già testimone di epiche imprese durante i mondiali del 2004, gli azzurri, da ieri, impegnati nel Campionato su Strada. Lo straordinario scenario dell’acquedotto medievale a fare da sfondo alle gare condizionate nella prima giornata dalla pioggia che non ha dato tregua agli atleti. Ottima la medaglia per il team Italia, che arriva dalla prova junior sul giro, con Asia Negri, bronzo dietro a Colombia e Stati Uniti.

Inline Freestyle azzurro conclude al Pincio con 5 medaglie I ragazzi di Andrea Ronco chiudono il mondiale con un totale di 5 medaglie: 3 argenti e 2 bronzi. Ultima giornata di inline freestyle alla terrazza del Pincio, andata in scena domenica 15 settembre con le gare di Battle Slalom. Gara che ha messo in evidenza un livello tecnico e una qualità esecutiva molto alta per tutte le categorie. Tra i senior maschi, categoria nella quale riusciamo sempre a piazzare atleti sul podio, centriamo la finale grazie a Lorenzo Demuru e Lorenzo Guslandi. È Demuru a conquistare la medaglia di bronzo. Quarto posto per Guslandi.

Le emozioni continuano! i World Skate Games pronti a regalarci altre giornate indimenticabili. Segui le gare in programma fino al 22 di settembre. Rai Sport sta trasmettendo in diretta HD le gare principali, sul canale 58 del digitale terrestre e in streaming, sull’app RaiPlay, con 18 dirette in esclusiva. Sky Sport dedica uno spazio, con 4 speciali serali, racchiudendo un recap di tutte le competizioni e proponendo le interviste dei campioni mondiali. A partire dalle 20.00 sul canale Sky Sport Arena, nei giorni di martedì 10, lunedì 16, venerdì 20 emartedì 24 settembre. Segui il live delle gare su: https://fisrtv.it/login Segui le gare live anche su: https://www.worldskate.tv/ Il sito ufficiale dei WSG 2024: https://worldskategamesitalia2024.org/

