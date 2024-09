World Skate Games Italia 2024: A Roma chiuso il primo Mondiale E-Sport specialità Skater-XL

La gara di E-Skateboarding Street si è svolta su un circuito simulato che riproduceva in maniera realistica lo skate park creato presso Colle Oppio, a Roma, per i World Skate Games. Nella splendida cornice del Pincio, i partecipanti si sono sfidati sotto lo sguardo attento dei giudici che valutavano le loro prestazioni seguendo gli stessi criteri utilizzati nelle gare fisiche. Proprio come nelle competizioni su strada, gli atleti digitali hanno esibito la loro abilità con trick mozzafiato, alzando l'asticella della competizione.

L’Italia in evidenza con la medaglia d’Argento e Bronzo sia nella categoria femminile che in quella maschile mentre sono i brasiliani Dos Santos e Thiko che dominano la scena, dimostrando una maestria che ha riscritto i confini della disciplina. Sul podio femminile, protagonista di una sfida emozionante, l'Italia brilla con le professioniste Laura Celestini Campanari e Caterina Corsini che si posizionano al secondo e terzo posto. Tra gli uomini, il giovane bresciano Mattia Rocca riesce a strappare l’argento al veterano salentino Andrea Antonio Verardi che si aggiudica il bronzo, confermando il talento emergente del panorama nazionale.

E-Sports: Inclusione e Accessibilità

Gli E-Sports, o "sport elettronici", non sono solo una vetrina per talenti digitali, ma rappresentano una straordinaria opportunità per far conoscere lo sport a un pubblico sempre più ampio. L'accessibilità è uno dei temi centrali di queste discipline: chiunque, anche chi è impossibilitato a praticare sport fisici, può partecipare a livello agonistico. Questo aspetto rende gli E-Sports una piattaforma inclusiva, capace di abbattere barriere e promuovere l'uguaglianza, permettendo a un maggior numero di persone di avvicinarsi al mondo dello sport.

Il Mondiale di E-Sports ai World Skate Games Italia 2024 è stato quindi un'occasione unica per assistere a una competizione che unisce tecnologia, intrattenimento e competizione di altissimo livello. La disciplina scelta per questa prima edizione è stata Skater-XL, un simulatore di skateboarding che riproduce fedelmente il mondo di questo sport, con tanto di evoluzioni, trick e sfide tecniche, replicando nel dettaglio i movimenti e le dinamiche delle gare reali.

Un passo verso il futuro Olimpico degli E-Sports

Questo primo campionato mondiale di E-Sports organizzato dalla Federazione World Skate rappresenta un momento cruciale per il futuro della disciplina. Dopo il successo del primo campionato italiano dello scorso anno, questo evento ha posto le basi per lo sviluppo di regole e procedure che guideranno il cammino olimpico degli E-Sports, con l'obiettivo di essere parte delle Olimpiadi di Riyad nel 2025.

Con questa iniziativa, si apre una nuova era nel mondo dello sport. Gli E-Sports non sono solo un'opportunità per espandere l'interesse verso le discipline tradizionali, ma anche una piattaforma capace di generare una nuova generazione di atleti e appassionati, unendo sport, tecnologia e intrattenimento in modo innovativo e inclusivo.