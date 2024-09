Italia regina mondiale dei World Skate Games

Ai Mondiali dei Mondiali brilla il tricolore. Team Italia che è in vetta al medagliere provvisorio, quando manca una sola giornata di gare ai World Skate Games, in corso dal 6 settembre in 4 regioni dello stivale. La manifestazione dedicata a tutti gli sport su rotelle, conferma la squadra italiana al vertice mondiale. Sono 29 infatti gli ori conquistati, in tutte le competizioni, dagli Azzurri, non più raggiungibili da nessuna altra avversaria di questi entusiasmanti Giochi 2024, prima fra tutte la Colombia, lontana a 19 titoli. Dieci lunghezze impossibili da colmare e strepitosa prestazione dei nostri, che rimarrà nella storia, come una delle più belle di sempre. Ma la festa non è ancora finita. Altre medaglie in palio, con le gare di oggi e domani, 22 settembre, che chiuderanno l’evento iridato.

Pattinaggio corsa. Le frecce Azzurre brillano sul lungomare di Pescara Dopo le grandi vittorie delle gare pista di Montesilvano e la parziale delusione delle prove strada di Sulmona, condizionate dalla pioggia, ma che ci avevano comunque regalato un argento e un bronzo, la Nazionale azzurra di speed skating torna a sorridere in Abruzzo. Sui 100mt del lungomare di Pescara i nostri velocisti si confermano tra i più forti del panorama internazionale. Nelle prove junior arrivano altri due ori, grazie a Sofia Paola Chiumiento e Cristian Scassellati. Sul podio anche Asia Negri e Alessio Mannai, con due fantastiche medaglie di bronzo. Senior in grande evidenza con Alessio Piergigli e Vincenzo Maiorca che conquistano rispettivamente argento e bronzo. Asia Negri e Vincenzo Maiorca che avevano centrato nelle gare strada di Sulmona dei giorni scorsi, rispettivamente, un bronzo nel giro junior e un argento nella prova senior sulla stessa specialità. “In pista siamo stati davvero brillanti, eccezionali - il commento del CT Massimiliano Presti. Sulla strada, invece, abbiamo dovuto affrontare condizioni difficili e anche un po’ di sfortuna. A Pescara con i 100 metri ci riprendiamo la scena internazionale, come nel mondiale dello scorso anno."

100mt road JUNIOR WOMEN 1. Sofia Paola Chiumiento - ITA 2. Dairy Charith Londono Cardenas - COL 3. Asia Negri - ITA JUNIOR MEN 1. Cristian Scassellati - ITA 2. Zhi Yuan Pan - CHN 3. Alessio Mannai - ITA SENIOR MEN 1. Jhoan Guzman - ESP 2. Alessio Piergigli - ITA 3. Vincenzo Maiorca - ITA ONE LAP SPRINT Road - Senior Men 1.Ron Pucklitzsch - GER 2.Vincenzo Maiorca - ITA 3. Jhon Tascon Holguin - COL Pattinaggio Artistico. A Rimini che giornate per l’Italia!

Che giornate ai Padiglioni della Fiera di Rimini! L’Italia sale su tutti i podi della Solo Dance. In quelli Junior, con l’oro di Yuri Allegranti e il bronzo di Alice Vedova, e in quelli Senior con “la coppia d’oro” composta da Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi che, dopo aver vinto nelle Coppie Danza, si laureano campioni mondiali anche nella Solo dance maschile e femminile. A questi titoli vanno ad aggiungersi i due bronzi Senior dei nostri Asya Sofia Testoni e Giorgio Casella. Il medagliere italiano dell’artistico, dunque, ad oggi conta 28 medaglie: 8 ori, 11 argenti e 9 bronzi. “Avevo tutta la mia famiglia, i miei amici, la mia squadra e le bambine che alleno a vedermi in questo Mondiale di Rimini - spiega la 23enne bolognese Asya Sofia Testoni - È stato bellissimo, dalla pista si percepiva il loro amore. La mia esibizione è dedicata a loro”. Anche il penultimo giorno del Campionato Mondiale di pattinaggio artistico di Rimini aveva regalato grandi emozioni al pubblico che ha gremito gli spalti. Tra i Precision Junior a salire sul gradino più alto del podio sono state le argentine Shiric con 61.21; queste ultime si confermano campionesse mondiali. Secondo e terzo posto, invece, entrambi italiani, con il gruppo dell’Emilia Romagna campione europeo in carica, Precision Skate Bologna con “Frida…es mi nombre” e i Sincro Roller con “Pompei”, rispettivamente con 58.50 e 53.16. In pista poi i Quartetti Junior con la Spagna ad occupare la prima e la terza posizione con Cpa Gondomar (49.43) e Three Sixteen (44.58), rispettivamente con “Secondary effect”, la lotta tra la vita eterna e l’oscurità perpetua, e il rombante “Formula 1” dedicato ai motori. Argento per le azzurre di Skate Stars con “Voices of hope” (49.14) sul tema della schiavitù nel nome della fede. L’altro Quartetto italiano, gli Armònia, ha chiuso con “Exorcism” al quinto posto. Infine i Piccoli Gruppi dove si conferma la stessa classifica del Campionato Europeo 2024 di Reggio Emilia: qui oro per gli spagnoli Artistic Skating Cunit. Seconda piazza per l’Italia con “The Heppening” dei campioni nazionali DejaVu (40.40) sulla figura e sulle profezie di Nostradamus. Terzi gli iberici campioni mondiali 2023, Cpa Tona.

Le medaglie di venerdì 20 settembre 2024: PRECISION JUNIOR 1 Shiric (ARG) 2 Precision Skate Bologna (ITA) 3 Sincro Roller (ITA) QUARTETS JUNIOR 1 Cpa Gondomar (ESP) 2 Skate Stars (ITA) 3 Three Sixteen (ESP) PICCOLI GRUPPI 1 Artistic Skating Cunit (ESP) 2 Deja Vu (ITA) 3 Cpa Tona (ESP) Le medaglie di giovedì 19 settembre 2024: SOLO DANCE JUNIOR FEMMINILE 1 Mireia Montilla Sanchez (ESP) 2 Quinty Van Lare (NED) 3 Alice Vedova (ITA) SOLO DANCE JUNIOR MASCHILE 1 Yuri Allegranti (ITA) 2 Jeshua Folleco Cìgarzon (COL) 3 Victor Castro (POR) SOLO DANCE SENIOR FEMMINILE 1 Roberta Sasso (ITA) 2 Natalia Baldizzone Morales (ESP) 3 Asya Sofia Testoni (ITA) SOLO DANCE SENIOR MASCHILE 1 Gherardo Altieri De Grassi (ITA) 2 Brayan Carreno Cerballos (COL) 3 Giorgio Casella (ITA) Roller Freestyle Street chiude i WSG col bronzo Junior Femminile All’ombra del Colosseo, nel park di Colle Oppio, la disciplina del Roller Freestyle Street regala all’Italia una pesante medaglia di bronzo nella categoria junior femminile, grazie all’azzurra Amelie Maria Pogaceanu. La nostra atleta ottiene un altissimo 74.00, dietro alla cilena Leonor Toy e alla francese Lilou Fumery. Ottimo anche il risultato dell’altra italiana Anelim Arostegui Stet che per pochissimo si piazza sotto il podio, con il punteggio di 71.66. ROLLER FREESTYLE STREET JUNIOR FEMMINILE 1 Leonor Toy - CHI 2 Lilou Fumery - FRA 3 Amelie Maria Pogaceanu -ITA Inline Downhill. Arriva la prima medaglia Nel primo giorno di mondiale di Inline downhill a Tortoreto arriva la medaglia d’oro per gli azzurri. Nonostante il meteo dei giorni scorsi abbia messo in difficoltà i ragazzi di Valentina Liguori, le gare hanno visto trionfare e conquistare il titolo iridato da Renato Pennuti, primo nella classifica finale del Time Trial Senior uomini, con un tempo di discesa di 1’13.52. Un Renato Pennuti visibilmente emozionato ha dichiarato: "Sono arrivato in fondo alla discesa ed ho iniziato a piangere. Avevo fatto una bella discesa ed ero contento. È stato bellissimo, sono strafelice! Era tanto che puntavo a una medaglia dei World Skate Games. Finalmente ce l’ho fatta!” Segui il live delle gare su: https://fisrtv.it/login Segui le gare live anche su: https://www.worldskate.tv/ Il sito ufficiale dei WSG 2024: https://worldskategamesitalia2024.org/

© RIPRODUZIONE RISERVATA