Italia sul tetto del Mondo ai World Skate Games

Italia regina dei World Skate Games. Siamo i più forti al mondo nell’edizione 2024 dei Giochi dedicati a tutti gli sport su rotelle, andati in scena in 4 regioni dal 6 al 22 settembre. Gli Azzurri conquistano il medagliere e volano sul tetto internazionale.

Ai Mondiali dei Mondiali brilla il tricolore. Il Team italiano porta a casa 31 ori, 32 argenti e 34 bronzi, per un bottino totale di 97 medaglie. Siamo irraggiungibili per tutte le avversarie della competizione iridata, chiusa domenica, al Lido di Ostia, dalla spettacolare finale dello skateboarding park. Colombia seconda e lontana a 10 lunghezze alla voce titoli iridati, con 21 ori. Strepitosa la prestazione dei nostri nell’appuntamento 2024 che rimarrà nella storia come una delle più belle edizioni di sempre. 22 Campionati Mondiali per 12 sport diversi, all’interno di un’unica grande manifestazione che ha animato e colorato le città italiane dallo scorso 6 settembre. Quattro le regioni coinvolte, con Roma fulcro dell’evento internazionale e l’Abruzzo e le città di Rimini e Novara protagoniste dei WSG Italia.

Pazzeschi i numeri del Mondiale dei Mondiali: 12.000 tra atleti e team coinvolti, 154 titoli assegnati, migliaia di spettatori presenti alle competizioni, 30 milioni di visualizzazioni sui social. Un evento che si consacra agli occhi del mondo come l’appuntamento sportivo più giovane di sempre. Le discipline su rotelle sono oramai gli sport del momento. Urban, young e sostenibili, le parole chiave di questo grande successo. La Città Eterna trasformata in un grande teatro urbano. Roma ha visto i migliori atleti degli sport estremi sfidarsi nelle discipline più action e adrenaliniche di tutte, come lo skateboarding, lo scootering, il roller freestyle, l’inline freestyle e lo skate cross. Abruzzo palcoscenico speciale dello speed, del downhill, dell’hockey inline, del roller derby, dello slalom, della Skating Inline Marathon. Rimini ha incantato con le coreografie e la grazia del pattinaggio artistico. Novara ha coinvolto tutti gli appassionati con le emozioni del Rink Hockey. Medaglie e titoli a pioggia per la squadra italiana e tetto del mondo conquistato. World Skate Games 2024 nella storia ! Pattinaggio Corsa azzurro conferma mondiale Dopo le grandi vittorie delle gare pista di Montesilvano e la parziale delusione delle prove strada di Sulmona, condizionate dalla pioggia, ma che ci avevano comunque regalato un argento e un bronzo, la Nazionale azzurra di speed skating torna a sorridere in Abruzzo, sui 100mt del lungomare di Pescara. Alla fine i nostri velocisti si confermano tra i più forti del panorama internazionale, con un totale di 8 ori, 7 argenti e 10 bronzi.

L’Italia dell’Artistico incanta e domina a Rimini Che giornate ai Padiglioni della Fiera di Rimini ! L’Italia sale su quasi tutti i podi della competizione, sia nelle gare individuali che nelle coppie, che nei quartetti e nei gruppi. Alla fine il medagliere italiano del pattinaggio artistico può contare su 31 medaglie di cui: 9 ori, 12 argenti e 10 bronzi.

Va al massimo il downhill italiano a Tortoreto Nazionale italiana protagonista tra le curve del tracciato abruzzese di Tortoreto. L’inline downhill ha un dominatore assoluto e si chiama Renato Pennuti, due ori a velocità spericolate ed emozioni su emozioni regalate a tutto il team azzurro.

A Novara storico bronzo iridato per Azzurri del Rink Hockey L'abbraccio di Novara è stato davvero caldo ed affettuoso alle Nazionali Azzurre di Hockey Pista. Sin dalle prime pattinate al Pala Igor ed al Pala Dal Lago, i ragazzi e le ragazze italiane hanno sentito il calore della città di Novara. Rimarrà un grandissimo ricordo, in una pista che ha regalato il bronzo alla Nazionale Senior Maschile dopo 21 anni, nella finale per il 3 e 4 posto contro il Portogallo, e due ottimi piazzamenti, quelli della Senior Femminile e dell’Under 19 Maschile, tra le migliori quattro del Mondo.

Grandi gli Azzurri dell’Hockey Inline. A Roccaraso arriva il bronzo mondiale Bronzo meritatissimo per i ragazzi del Team Senior Azzurro per quanto espresso nel corso di tutti i Mondiali. Una squadra giovane, ma con esperienza da vendere, che due anni fa aveva raggiunto il secondo gradino del podio. Difficile riconfermarsi a due anni di distanza. Sfortuna aver incontrato gli USA stellari in semifinale. Un torneo durissimo, con tantissime squadre di alto livello e con una formula che ha fatto vittime illustri come Spagna e Francia. Portiamo a casa una medaglia di bronzo pesantissima, nella finale per il 3 e 4 posto, contro la sorpresa Namibia. Bravi i ragazzi del Ct Luca Rigoni. Ma è una spedizione tricolore che si riconferma tra le maggiori potenze del mondo, con ben tre categorie posizionate tra le prime quattro: Junior femminile, Junior maschile e naturalmente la Senior maschile.

Inline Slalom. A Chieti bottino pesante per la nostra Nazionale Gare di Chieti che ai World Skate Games 2024 portano altre medaglie per i colori azzurri. A conquistarle sono i ragazzi dell’inline slalom. L’Abruzzo porta fortuna ai nostri. Quattro giornate intense di gare nella città teatina, in cui la Nazionale italiana nell’Alpine centra un bottino di 19 medaglie: 8 ori, 6 argenti e 5 bronzi.

Inline Freestyle regala medaglie alla Terrazza del Pincio I ragazzi del Ct Andrea Ronco chiudono il mondiale con un totale di 5 medaglie: 3 argenti e 2 bronzi. A Roma, nello scenario mozzafiato della terrazza del Pincio, tornato a splendere il sole, dopo le prime giornate di pioggia, arrivano le medaglie per gli azzurri. Nella gara di Battle Slalom senior uomini è Lorenzo Demuru a conquistare la medaglia di bronzo. Quarto posto per Guslandi. Argento e bronzo per Valerio Degli Agostini e Lorenzo Guslandi nel Classic Freestyle Slalom senior. Francesca Brivio centra l’argento nel Free Jump donne. Argento anche per Gianmarco Savi nel Free Jump maschile. Italia che intacca l’egemonia asiatica, guadagnando medaglie che fanno ben sperare per gli appuntamenti futuri. Skate Cross, Roller Freestyle, Skateboarding e Scootering: che emozioni nella Città Eterna! Roma, trasformata in un grande palcoscenico urbano dedicato agli action sport e alle discipline olimpiche park e street dello skateboard, ha visto in evidenza i nostri atleti. Il team azzurro di Skate Cross chiude con un bilancio al di sopra di ogni aspettativa: 4 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Pincio letteralmente infuocato dalle splendide gare degli italiani. Tra le junior Ludovica Rimondi centra la medaglia d’oro. Nella categoria senior maschile Luca Borromeo, dopo l’argento di Shanghai 2023, riesce questa volta a conquistare l’oro. Nelle senior donne anche Matilde Arosio migliora il secondo posto dei mondiali dello scorso anno, con il titolo iridato 2024. Il Team Cross femminile vede le italiane conquistare l’oro e il bronzo. Nella categoria maschile italiani d’argento dietro la Francia.

Il Roller Freestyle Street Italiano chiude i WSG con bellissimi e importanti piazzamenti e la pesante medaglia di bronzo, nella categoria Junior Femminile, di Amelie Maria Pogaceanu. Scootering Street e Park, tra le più giovani discipline dei Mondiali hanno riscosso un grandissimo successo, animando i park di Ostia e Colle Oppio. Nello Street arriva un importante piazzamento dello Junior Gabriele Parisi che, al suo primo Mondiale, termina la finale in settima posizione. Tante le emozioni nello Skatepark di Colle Oppio, dove, in occasione dell’International Day of Peace, si sono ritrovate decine di pattinatori che al termine di una fiaccolata per le vie di Roma, hanno assistito alla prima tappa laziale del passaggio della Fiaccola della Pace, partita dalla Calabria e passata poi anche in Abruzzo.

Gli sport olimpici dello skateboarding park e street hanno visto protagonisti, tra gli italiani in gara, Alessandro Mazzara e Agustin Aquila. Nella finale park che ha chiuso le competizioni 2024 dei World Skate Games, Alessandro Mazzara, dopo la grande Olimpiade di Parigi, centra al The Spot di Ostia un grandissimo settimo posto, in una gara dai contenuti tecnici elevatissimi. Agustin Aquila chiude invece tra i migliori 10 al mondo, impressionando tutti alla sua prima apparizione nelle semifinali dei wsg e sfiorando l’accesso alla finale. Un risultato che lo porta a entrare nella top 10 mondiale, a testimonianza della crescita del suo talento. Un traguardo importante per tutto il team nazionale. A Roma il primo Mondiale E-Sport specialità Skater-XL Al medagliere Italiano si aggiungono Argento e Bronzo negli “Sport elettronici”. Il 18 e 19 settembre, Roma è stata protagonista di un evento che segna un momento storico rivoluzionario per il mondo degli sport. All'interno dei World Skate Games Italia 2024, nella splendida location del Pincio, si sono svolte la semifinale e la finale dei Mondiali di E-Sports nella disciplina dello Skateboarding Street, su piattaforma Skater-XL, sviluppata dalla californiana Easy Day Studios. Un evento che ha portato all'unione tra sport tradizionale e digitale, offrendo uno spettacolo inedito e altamente innovativo. L’Italia in evidenza con la medaglia d’Argento e Bronzo sia nella categoria femminile che in quella maschile. Medaglie d’oro Team Italia - WSG 2024 200mt DUAL TIME TRIAL JUNIOR WOMEN 1 Sofia Paola Chiumiento (ITA) 200mt DUAL TIME TRIAL SENIOR MEN 1 Vincenzo Maiorca (ITA) 500mt JUNIOR WOMEN 1.Sofia Paola Chiumiento (ITA) 1000m SENIOR MEN 1. Duccio Marsili (ITA) 500mt SENIOR MEN 1. Duccio Marsili (ITA) 3000mt RELAY SENIOR MEN 1. ITALY ( Duccio Marsili, Vincenzo Maiorca, Giuseppe Bramante, Daniel Niero ) 100mt JUNIOR WOMEN 1. Sofia Paola Chiumiento (ITA) 100mt JUNIOR MEN 1. Cristian Scassellati (ITA) Artistico SINGOLO SENIOR DONNE 1 Benedetta Altezza (ITA) Artistico LIBERO SENIOR UOMINI 1 Alessandro Liberatore (ITA) Artistico COPPIE DANZA SENIOR 1 Roberta Sasso e Gherardo Altieri De Grassi (ITA) COPPIE ARTISTICO SENIOR 1 Alice Esposito/Federico Rossi (ITA) COPPIE ARTISTICO JUNIOR 1 Angelica Polli/José Enrico Inglese (ITA) COPPIE DANZA SENIOR 1 Roberta Sasso e Gherardo Altieri De Grassi (ITA) SOLO DANCE JUNIOR MASCHILE 1 Yuri Allegranti (ITA) SOLO DANCE SENIOR FEMMINILE 1 Roberta Sasso (ITA) SOLO DANCE SENIOR MASCHILE 1 Gherardo Altieri De Grassi (ITA) SLALOM GIGANTE JUNIOR FEMMINILE 1 Anna Minali (ITA) SLALOM GIGANTE SENIOR FEMMINILE 1 Lorenza Cesaris (ITA) SLALOM GIGANTE TEAM EVENT 1 Italia COMBINATA JUNIOR MASCHILE 1 Mattia Pe (ITA) COMBINATA JUNIOR FEMMINILE 1 Anna Minali (ITA) COMBINATA SENIOR FEMMINILE 1 Lorenza Cesaris (ITA) SLALOM SPECIALE JUNIOR MASCHILE 1. Mattia Pe (ITA) PARALLELO JUNIOR MASCHILE – Inline Slalom 1. Mattia Pe (ITA) DOWNHILL Time Trial Senior Men 1 Renato Pennuti (ITA) DOWNHILL Mass Race Men 1 Renato Pennuti (ITA) SKATE CROSS JUNIOR WOMEN 1. Ludovica Rimondi (ITA) SKATE CROSS SENIOR MEN 1. Luca Borromeo (ITA) SKATE CROSS SENIOR WOMEN 1. Matilde Arosio (ITA) TEAM CROSS WOMEN 1. Matilde Arosio/Francesca Conzi/Michela Pavanello (ITA) Rivivi le emozioni delle gare su: https://fisrtv.it/login Rivivi le gare anche su: https://www.worldskate.tv/ Rimani aggiornato sui risultati degli azzurri: https://www.fisr.it/ Il sito ufficiale dei WSG 2024: https://worldskategamesitalia2024.org/

