World Skate Games, un evento storico che apre una nuova era

La promessa di Aracu

L'alto dirigente sportivo abruzzese aveva promesso un anno fa, proprio dalle colonne della nostra agenzia giornalistica, che i “World Skate Games”, ospitati dal nostro Paese (con il culmine delle gare proprio a Roma) nell’autunno 2024, sarebbero entrati nella storia di questo sport e così è stato. A testimoniarlo sono i "numeri" e gli "economics" dell'evento in esame.

L’evento internazionale, svoltosi dal 6 al 22 settembre scorsi, ha visto in campo, in simultanea, sia RAI, sia SKY, con dirette e differite durante l’intero periodo di gare. SKY, inoltre, ha prodotto, e messo in onda, 4 speciali della durata di 14 minuti ciascuno. E' stata la prima volta che la pay-tv ha deciso di investire, in misura massiccia, sul mondo degli sport rotellistici. Senza poi dimenticare la copertura mediatica offerta dal quotidiano Corriere dello Sport. Questo evento (con sedi di gare a Rimini, Pescara, Novara e all'interno della città metropolitana di Roma) è servito a far conoscere queste spettacolari specialità sportive ad aziende di primaria importanza e ciò non era mai successo, fino ad oggi, nella storia del movimento.

L’edizione dei World Skate Games Italia 2024 ha visto in gara atleti di 90 nazioni provenienti dai cinque continenti, più di 11mila esponenti del movimento (tra atleti e membri degli staff), 154 titoli mondiali in tutte le 12 discipline del variegato mondo degli sport rotellistici.

Skate stile di vita

Nato negli anni Sessanta in California, negli stessi ambienti del surf, oggi è un vero e proprio stile di vita ed è al centro dell’interesse dei vertici stessi del CIO (Comitato Internazionale Olimpico).

Proprio quest’ultimo ha ben chiaro, da tempo, che, nei prossimi anni, cambierà radicalmente la “fotografia” del pubblico (televisivo e non solo) degli appassionati degli eventi olimpici (estivi/invernali).

Da qui l’idea di aprirsi a nuove discipline sportive. Soprattutto lo Skateboarding è uno dei trend del prossimo futuro, come più volte confermato dall'agenzia internazionale Nielsen Sport. Disciplina, per certi versi, assolutamente trasversale, in grado di emozionare, con lo spettacolo delle prestazioni sportive, sia giovani, sia fan più maturi. Il CIO ha voluto così ringiovanire il format delle Olimpiadi. Una scelta strategica lanciata, per la prima volta, a Tokyo2021 per poi proseguire a Parigi 2024, con il mondo dello skate che ha avuto un ruolo e un’attenzione mediatica superiore alle attese (tra i primi 4 sport olimpici in termini di audience/visibilità soprattutto su Internet).

Il crescente interesse dei teenager, per questo “fenomeno” sportivo, porterà gli skaters più famosi del ranking internazionale ad attrarre sponsor e network tv. Questa tendenza ha trovato conferma già in occasione dei World Skate Games 2024, quando marchi del calibro di Red Bull, Wind-Tre, Ford, Motorola, Telepass, ADR, Trenitalia, Burger King, acqua Lete, RDS o ancora il colosso mondiale Fercam (logistica & transport), hanno scelto di essere presenti, all’interno degli impianti sedi di gare, con i propri loghi. Con molte di queste realtà aziendali la FISR sta andando in continuità per lo sviluppo di nuovi progetti in ambito sportivo.

Lo skateborading "sociale"

Ma lo skateboarding è anche "sociale", tant'è che, in occasione dei Mondiali, è sceso in campo a sostegno di AIRC (Fondazione per la ricerca sul cancro) ed è prevista a breve anche un'asta di beneficenza. Un evento che ha visto il forte impegno del Governo, del MinSport, del MinTurismo e delle Regioni impegnate. Tra i risultati positivi raggiunti, in occasione dei WSG, vi è stato anche l'utile di bilancio al termine della manifestazione.

Fisr e Sport e Salute

Precedentemente la Federazione Italiana Sport Rotellistici, unitamente a Sport e Salute S.p.A., si era candidata a livello internazionale riuscendo a convincere la World Skate ad assegnare, al nostro Paese, l’edizione del 2024. Il progetto prevedeva di portare il più grande evento internazionale per gli sport rotellistici nel cuore di alcune tra le più suggestive città d’arte ed aree di interesse d’Italia, attraverso una manifestazione diffusa, che, oltre a rappresentare una grandissima opportunità per l’immagine del nostro Paese, doveva generare un significativo indotto economico.